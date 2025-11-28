宏福苑5級火｜1策略比濕毛巾更重要？專家破解7大火災逃生誤區

大埔宏福苑的嚴重大火，再次敲響民眾掌握正確逃生知識的警鐘。面對濃煙和高溫火焰，一瞬間的決定可能影響生死。《開罐》整合了7大火災逃生誤區，幫助市民掌握關鍵的救命準則。



宏福苑的的災難，提醒公眾正確火警應變知識尤為重要。根據香港消防處與台灣消防員蔡宗翰對火警時應急逃生作出的指引，詳細破解7個常見而且有可能致命的錯誤觀念，確保在危急時刻，能夠憑藉科學的知識做出決定正確判斷。

（isawred@Unsplash）

火災逃生誤區1：躲進浴室最安全？

許多人誤以為浴室有水，可以防火或隔熱，但這是非常危險的做法。浴室的門多為不耐熱的塑膠或空心材質，遇熱會迅速融化變形，令熱氣和濃煙進入浴室。在狹小的空間內，高溫濃煙可能會增加窒息風險。

正確方法是：如果無法立即逃離大廈，應選擇一個面向街路且有窗戶的房間作為避難場地，可以採取關門、塞住門縫、打電話報案、往窗外揮動毛巾求救等策略等待救援。

（TEDx Talks@YouTube）

火災逃生誤區2：遇到濃煙用濕毛巾掩住口鼻？

不少人以為濕毛巾能阻擋濃煙進入呼吸道並降溫，但台灣消防員蔡宗翰指，濕毛巾難以抵擋濃煙中的一氧化碳等有毒氣體。更危險的是，濕毛巾在火場高溫中會迅速吸熱產生高溫水蒸氣，一旦吸入，可能對呼吸道造成比濃煙本身更嚴重的深度燒傷。

正確方法是，一旦發現火勢，帶上逃生三寶(手提電話、門匙、濕毛巾)，立即沿逃生路線逃離。但如果時間不夠，濕毛巾不是必需品。若逃生路徑滿佈濃煙，應立即折返關門避難，而非強行穿越。

AI生成

火災逃生誤區3：逃生不能向下跑時改往上跑？

雖然向下逃生是基本原則，但仍需根據實際情況執行。強行穿越濃煙密佈的樓梯間，只會吸入致命的有毒高溫氣體。而改往上跑更是致命錯誤，因為濃煙和熱氣上升的速度遠超奔跑速度，從而更快地進入高溫缺氧的危險區域。

正確的策略是以濃煙狀況作為最終判斷依據，在樓梯間沒有濃煙時，向下逃生到安全區域是較佳選擇。但打開門發現門外或樓梯間已充滿濃煙和溫度較高時，應立即停止逃生，即返回單位或尋找其他安全單位躲避，並關門、塞門縫、打電話報案並告知位置，等待救援。

同時蔡宗翰亦總結「小火快逃，濃煙關門」的原則，火勢較小時，應抓緊時間逃生，但如果門外已充斥濃煙的環境溫度較高時，應立即關門，關門可以暫時阻擋濃煙，爭取救援時間。

火災逃生誤區4：可以使用升降機逃生？

火災時使用升降機逃生非常危險，因為火警時電源系統隨時可能被截斷，導致被困。若升降機停在火警樓層開門，濃煙和高熱可能立即湧入空間內。

所以正確做法是，首選使用樓梯逃生。沿著樓梯逃生時，切記要隨手關上經過的門及防煙門，防止火及煙從逃生路徑蔓延開來。

（david-kristianto@Unsplash）

火災逃生誤區5：住高層一定比住低層安全？

住在高層或低層的危險性取決於火源的位置與濃煙的特性。如果火源位於單位下方，低層單位可能會在極短時間內面臨高熱和濃煙威脅。而高層單位則主要受濃煙向上升的速度影響。

因此，無論高低層，一旦發現逃生通道充滿濃煙，都應採取「關門避難」策略，將房間作為暫避場地等待救援。

大埔宏福苑五級火翌日（27日）（鄭子峰攝）

火災逃生誤區6：只要火勢不大，就可以自行撲滅？

家居環境中易燃物非常多，火勢擴散速度極快，幾十秒內就能從小火苗變成失控的大火，而初期的救火嘗試可能會令自己吸入致命煙霧。

正確的方法是：發現火勢後應保持鎮定，然後呼籲其他人立即逃生。如果火勢已經超過你的身高，切勿嘗試滅火。

火災逃生誤區7：火警逃生應朝光亮處移動？

在火災現場，光亮處不一定是安全出口。你看到的「光亮」很可能是火源處，或是因火勢燒毀電源線路而短路的電器火花，是極度危險的火源或電力風險。盲目朝著火光移動，可能讓你直接衝入火勢猛烈的區域。

因此， 逃生應依賴熟悉的逃生路線和逃生指示牌。如果光亮處並非逃生出口，且有濃煙，應立即折返，並採取低姿態移動。

資料來源：破解火场逃生的三个迷思 | 蔡宗翰 | TEDxTaipei、香港消防處