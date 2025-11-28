宏福苑5級火｜睇新聞失眠？衞生署：有9徵狀應求醫 3招即時紓壓

大埔宏福苑發生五級火警，造成重大傷亡。當公眾從新聞中接收到大量資訊時，可能會經歷一連串的身心反應。《開罐》整合專業心理學會的實用建議，並提供簡單的方法幫助紓壓，安頓心神。



大埔宏福苑發生的五級火警造成了嚴重的傷亡悲劇，市民不斷從新聞中接收到痛心的災難資訊時，可能會感受到身心壓力，包括持續的焦慮、情緒低落或睡眠障礙等。香港心理衞生會指出這些現象屬於在經歷創傷後會出現的正常心理反應，市民無需過度恐慌。

3方法紓緩情緒

香港心理衞生會（MHAHK）在社交平台發文指出，對於經歷或目睹火災等重大事故的當事人、家屬或居民來說，出現情緒波動、抑鬱、焦慮，甚至睡眠受到影響，都是非常正常的心理和情緒現象。這種屬於「創傷後壓力反應」的身心轉變，例如反覆回憶事發畫面、害怕重返現場、睡眠困難或難以集中精神等，通常會在一個月內自行調整，並逐漸恢復正常生活。

因此，心理衛生會建議受影響市民可嘗試以下3種方式來紓緩情緒。

1. 隔離資訊： 優先安定心神，好好照顧個人身心需求，並應關閉新聞、遠離社交媒體，避免過度接收資訊，以免對精神健康造成更大負擔。

2. 身心放鬆： 規律進行有效的放鬆練習，特別是呼吸練習：建議採用吸氣4秒、屏氣4秒、吐氣6秒的模式，重複數次直到情緒平復。

3. 互相照應： 密切留意自己以及身邊親友的身心變化和情緒狀況。

如何處理「急性壓力反應」

政府衞生署「陪我講 Shall We Talk」專頁亦提醒市民，在經歷或目睹突發的嚴重事故後，可能會在短時間內出現「急性壓力反應」，同時提供自我檢測清單，若出現9項徵狀或以上，且持續超過三日，應盡快尋求心理學家或臨床心理學家的專業協助。

壓力檢測Checklist

1. 創傷事件無故闖入記憶

2. 發惡夢

3. 感覺再次回到創傷事件當中，身體亦出現遭遇創傷時的反應（又稱「閃回」）

4. 被內在或外來事情挑起持續心理、生理及情緒反應

5. 持續地不能感受正面情緒

6. 解離症狀，欠缺現實感

7. 忘卻創傷事件中的重要部分

8. 逃避去想、認同及感受創傷事件

9. 逃避可能回想到創傷事件的人、物及情景

10. 長期處於過度警覺、容易被驚嚇的戒備狀態而引致焦慮或失眠

11. 易怒

12. 過份的驚嚇反應

13. 不能專注

14. 警覺性增加

處理建議

1. 調節情緒： 經歷強烈情緒波動屬於正常現象，此時可運用鬆弛練習來幫助紓緩情緒。

2. 表達與傾訴： 不要強行壓抑負面感受或假裝「沒事」，應主動向信任的親友傾訴。

3. 限制資訊： 應避免重複觀看或搜尋相關的新聞報導及影片，以免加重情緒負擔。

如果出現多個相關徵狀或情緒困擾持續不退，務必盡早尋求醫護人員的專業協助。

如何情緒自救

善寧會也特別向所有受影響的市民表達問候和關心，提醒如果是居住在大埔區的市民、親友受到直接影響，或只是持續目睹或收聽新聞報導，而感到情緒受困擾，可以聯絡善寧會尋求幫助。

同時強調，面對如此震撼的事件，感到焦慮、害怕、心跳加速、睡不好，都是正常的情緒反應。「如果你此刻感到不安，請記住先好好照顧自己」官方分享幾個當下可以做的簡單方法，希望能幫助廣大市民。

1. 容許情緒流動，不必強逼自己「保持堅強」

哭泣、身體輕微顫抖、擁抱自己，這些都是允許的。過度壓抑感受反而會讓自己更難受。請嘗試接納那些讓人感到不適的感覺，並留意自己當前的真實情緒反應。

2. 深呼吸練習，讓身心回到此刻

運用規律的呼吸法，讓自己慢慢冷靜：吸氣4秒，屏住氣息7秒，緩慢呼氣8秒，重複4-5次，幫助自己逐漸恢復平靜。

3. 立即停止接收相關資訊

無論社交媒體或新聞，此刻都充斥著大量令人心痛的資訊和情節。你應當停下來，放下手機或關掉電視，不再接觸相關消息。將注意力完全專注於自身的身心狀態，為自己創造一個休息的空間。

4. 及時向親友分享與抒發感受

當不安的情緒浮現時，請嘗試向朋友或親人分享你內心的感受。透過互相聆聽和陪伴，一起度過並面對這個艱難的過程。

5. 溫柔地對待自己，給予安全感

用溫和的語氣對內心的自己說「我現在在這裡，我會保護你，你是安全的」。

如果需要情緒支援，可以聯絡：

情緒通 (熱線服務)：18111

利民會《即時通》精神健康守護同行計劃：35122626

撒瑪利亞會：23892222

生命熱線 (熱線服務)：23820000

「情緒通」精神健康支援熱線 電話熱線：18111及WhatsApp帳號：https://wa.me/message/2OWMUU4HTTVQC1?src=qr

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

Open 噏：9101 2012 (SMS & WhatsApp) 或線上平台對話www.openup.hk

資料來源：香港心理衛生會、陪我講Shall We Talk、善寧會