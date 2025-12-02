宏福苑5級火｜消防員勇救15歲貴婦狗　親述救援細節:生命得來不易

大埔宏福苑上周三（26日）發生五級大火，造成了嚴重的傷亡悲劇，但在沉重哀傷中，也傳來了令人動容的暖心故事。有消防員冒著生命危險，陸續從火場中救出生還者與寵物。近日，有網民分享愛犬獲救的經歷以及與救援消防員對話截圖，感動無數網民。。



日前，一位寵主在社交平台上發文，感謝消防員從高層單位救出自己的愛犬Jason「感激你救返Jason，多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶」。

該名寵主在幾日前亦在網上稱自己15歲的愛犬失聯，火災發生時灰色貴婦犬Jason獨自留在宏建閣的高層單位，發文求助「小狗灰色小貴婦Jason獨自喺屋企，已報消防同警察，都報了寵物義工隊」。最後狗狗亦成功被救出，後續健康檢查也無大礙。

消防員親述救援細節

寵主分享了與救援消防員的對話截圖，消防員告知主人，Jason已經獲救。同時也透露了救援過程的細節，表示「佢初頭好驚我慢慢氹佢抱佢，最後佢好配合入籠」，亦強調Jason求生意欲強大「佢好努力叫我哋開門」，才讓消防員「確定係有寵物，於是我哋入去救佢落去」。

又表示進入單位後「開頭唔知叫咩名」，但留意到牆上貼著的memo紙，寫著「Jason 仔」，於是「就估佢叫jason，嗌多幾次佢個名，佢慢慢走嚟我隻手度」，又補充「我哋對佢好溫柔」，最後成功安撫並救出受驚的狗狗。消防員最後送上感人寄語「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜」。寵主亦多次表達自己的謝意「千言萬語都唔夠形容我對你哋救命之恩嘅感激」，更坦言「你哋救嘅唔只Jason嘅生命，仲救埋我嘅靈魂」。

而根據PO主所講，當日Jason仔被救出後放在籠內，而巧合地在現場支援的名媛郭秀雲發現Jason在籠內不斷震，於是緊緊把物抱起攬實。主人發帖文多謝對方，我當日唔知道你的名字，好多謝你 郭秀雲小姐。」

細心溫柔感動網民

貼文引起網民熱烈討論，紛紛向消防員致敬。網民表示「咁危亂都仲留意到屋企memo紙&氹一隻受驚嘅狗」、「如何細心嘅人先會留意到memo寫住Jason!!」。亦感嘆「消防員先生個msg嘅字數，仲多過Jason主人，真係好認真、好肯花時間，好用心做好呢件事」。亦留意到狗狗都好叻「Jason 都好叻知道有人嚟救佢識求救」。

大部分網民都表示好感動、好溫暖「淨係文字上已經感受到消防員嘅溫柔、細心同愛心」。大讚香港消防員偉大「佢地真係好堅，咁惡劣嘅情況下都咁細心同溫柔 ，耐性max」，「簡直係香港人嘅天使，香港人嘅英雄」，還有網民表示「直頭想喺巴士落廣告多謝消防員」。