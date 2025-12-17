《尋秦記》趙雅翻生？網民錯重點MV驚現「雅夫人」身影：氣質超似

曾被指為「都市傳說」的《尋秦記》電影版終於敲定12月31日上映，日前更釋出由古天樂和林峯再翻唱錄製的主題曲《天命最高》MV版，令近日《尋秦記》在Threads被瘋狂洗版。不少秦迷（《尋秦記》粉絲) 在MV片段中抽絲剝繭看看有哪些電視版角色會再登大銀幕，結果發現當中一名女角跟電視版中的趙雅雅夫人非常似樣！

threads截圖

城市大學被封「最親民八大」網民列4大務實優勢夠貼地：吾城世一

電視版中的趙雅雅夫人是趙盤（即後來的秦王嬴政，由林峯扮演）的親生媽媽，不過在劇集的中段已因被趙穆羞辱而服毒自殺，按道理不應在電影版再出現。但有網民在MV的片段中卻發現，當中一位女角驟眼看跟雅夫人的樣子極為相似。根據電影公司釋出的資料所見，該名女角其實是國內女演員白百何，角色名叫Galie，是苗僑偉飾演的Ken的女兒，戲中她協助父親回到秦朝稱王，但期間卻有所掙扎。

尋秦記甘大滋珍藏閃卡大熱 網民連抽10張苗僑偉！怨1角色竟無份

白百何畢業於中央戲劇學院，曾參演過電視劇《與青春有關的日子》、《分手合約》、《被偷走的那五年》、《私人訂製》、《捉妖記》等，當中的《捉妖記》當時亦創下24.4億人民幣票房成績，打破內地影史紀錄。她更於2012年及2016年更分別憑《失戀33天》及《滾蛋吧！腫瘤君》於內地並稱三大電影獎的「大眾電影百花獎」及「華表獎」封影后。

今年2月更曾有傳媒報道，指根據內地電影數據網站顯示，白百何參演電影多達37部，個人累積總票房已逾99億元人民幣，即將擠身「百億票房女演員」行列。

17歲學生M記做兼職 突收天價稅單嚇到崩潰：我年收入連5萬蚊都冇

+ 1

而《尋秦記》早前的電影海報中，白百名字排位僅次古天樂、林峯之後，力壓宣萱、郭羨妮及滕麗名等人，排位上屬「女一」位置。不過，近年最新發佈的電影海報上，白百何變了「特邀主演」，領銜主演打正旗號是宣萱、郭羨妮和滕麗名，而電影公司早前則表示：「白百何是特邀主演，其角色會聯同其他新角色即將公布。」現在從最新MＶ中大概知道其扮演何角色。