日本12歲YouTuber為電競放棄升學　3歲開始打遊戲　父揭驚人天賦

為追逐電競夢而獲父母支持放棄升學，聽起來似乎是天方夜譚。今年年初，日本遊戲實況主Tarou宣佈自己小學畢業後，他將放棄升學，投入電競事業，目標直指世界大賽，這個顛覆傳統的決定引起網民熱議，而究竟在支持孩子作出這個重大決定的背後，Tarou的父母有著怎樣的獨特考量和規劃？



今年2月，年僅12歲的日本YouTuber Tarou（たろう）在X賬號上宣佈自己小學畢業後，不再升讀中學的決定，引起了廣泛關注。他從小學二年級開始經營個人YouTube 頻道「たろうチャンネル」，主要直播遊戲視頻，例如《要塞英雄》（Fortnite）的實況影片，頻道的訂閱人數已超過22萬。

同齡人都在今年四月升入中學，但Tarou為什麼決定不讀中學呢？原來這個決定是由一同經營YouTube的父母和Tarou共同作出的。三人接受日媒採訪時透露背後原因。

Tarou個人YouTube頻道的訂閱人數已超過22萬（fn_taro@X）

三歲顯露遊戲天賦

Tarou三歲起就開始拿父母的手機玩電子遊戲，並不斷挑戰新遊戲。在他將300多款遊戲玩得爐火純青時，父母都驚訝於他的天賦。Tarou本人則表示「真的太好玩了，我一直玩到忘了時間」。

Tarou在5歲時接觸到《要塞英雄》這款遊戲，也是他第一次用遊戲機玩遊戲，從一開始就比父親強很多。到小學二年級的時候，就已經能在對戰中擊敗職業選手了。當時，一位職業戰隊的電競選手強烈建議他們「應該把遊戲影片上傳到YouTube」，所以他們聽取建議，開設了YouTube頻道。

當被問及讓兒子在小學二年級開始直播有什麼顧慮時，Tarou父親表示，基於《要塞英雄》的「團戰」遊戲特性考量，擁有知名度更容易與強勁選手組隊，也能獲得粉絲支持。因此，為了Tarou「想參加世界大賽」的目標，直播屬於是增加戰鬥力的方法之一。

犧牲學習時間練習電競

對於不讀國中的決定，Tarou坦言是為了實現「參加世界錦標賽」的目標。他認為，大賽中名列前茅的選手都在不斷變強，如果現在要追上或超越他們「一天不練習10個小時左右是追不上的」。

父親補充，傳統運動一天要練習5小時，遊戲卻可以練習13至14個小時。目前爭奪世界大賽名額的頂尖玩家，在亞洲伺服器中大約有20到30人，他們已經持續5到6年，每天花10到12個小時在遊戲上，「如果每天都去上學，光是放學回家就筋疲力盡了，無法確保集中練習的時間」。因此，綜合考慮了各種因素，最終決定不繼續升學。

連玩28小時專注力過人

對於Tarou是否具備遊戲天賦，父親給予了肯定，認為他對喜歡的事情「專注力和持續力都非常突出」。他指出，即使是職業玩家，也需要花心思維持動力，但Tarou卻能毫不費力地連續投入10小時甚至20小時，認為這就是一種才能。

Tarou父親還分享，Tarou在小學二年級時，曾連續玩了28個小時。他從早上10點一直玩到隔天下午2點，甚至因過度集中，忘了去廁所而「還不小心尿了一點點」。母親雖然因洗衣服的麻煩而責罵了他，但也承認他能如此專注是件了不起的事。父親亦表示，好多孩子因疫情結束而停止玩遊戲時，Tarou仍然堅持至今，正是這種超常的專注和毅力，令父母堅信他具備衝擊電競頂尖殿堂的潛質。

資料來源：NEWSポストセブン