香港落雪？歐洲預報1月中有超級寒潮　居港外國人呻：仲凍過英國

受強烈冬季季候風影響，本港氣溫急跌。天文台今晨（1月7日）錄得市區最低氣溫僅10.9度，創下入冬以來的最低紀錄。

近日連登討論區有網民分享一張氣象截圖，配文「歐洲預測香港一月中有超級寒潮，可能跌至5度或會落雪！！」從圖中可見，香港周邊地區呈現深藍色甚至紫色（代表氣溫接近零度）。消息亦引來引來網民熱烈討論。有人表示期待「終於有冬天感覺」、「一齊上大帽山瀡滑梯」。

有網民分享氣象截圖，表示香港可能會迎來下雪天氣。（連登截圖）

根據歐洲中期預報中心（ECMWF）的模型預測，香港周邊地區將深受強烈東北季候風影響。從氣象圖可見，香港以北呈現一片代表0度的「深藍色」，珠三角內陸部分地區更出現代表低於5度的「紫色」.模型預測在1月10日至15日期間，隨著冷空氣持續南下，本港清晨氣溫有機會跌至5至6度左右。

但目前香港天文台的九天天氣預報尚未顯示如此極端的低溫。所以要達到下雪的條件，目前來看機會依然渺茫。

雖然傳聞不一定應驗，但香港「濕凍」世界第一的威力絕對不容忽視。近日有一名在香港生活的外國人就拍片分享感受，片中他穿著厚厚的羽絨，大呻香港是世界上最凍的地方，形容這種寒冷比與ex分手還難受。言論引起無數香港人共鳴，有剛剛回到香港的網民表示「香港比英國還冷」。

不過，各位怕凍星人不能掉以輕心，天文台預料季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸。雖然未必會見到雪，但氣溫勢必再度下降。各位記得留意天文台最新消息，返工返學記得做足保暖措施！