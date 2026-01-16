沖繩16名中學生闖廢棄空屋　驚見內藏1億日圓！搬走巨款下場超慘

日本沖繩爆出一宗情節堪比電影的刑事案件，一班中高學生原本只為「試膽」闖入那霸市一間空置多年的豪宅，豈料在屋內鑿穿牆壁後，發現藏有超過1億日圓（約515萬港元）的現金舊鈔。而後這班少年隨即展開瘋狂的「搬錢」行動，將款項用於吃喝玩樂，甚至購買違禁毒品。最終因家人發現少年們藏有巨款而報警，案件才得以揭發。



據日媒《集英社》報道，早前2025年5月至6月期間，有一班少年闖入位於沖繩那霸市的一個幽靜住宅區，更意外發現屋內藏有1億日圓現金巨款，隨即與同伴瘋狂盜取現金揮霍，最終演變成一宗震驚社會的刑事案件。

該屋宅原本是屬明治時期一位從廣島移居沖繩的文具商豪宅，自20多年前屋主搬離後便一直留空。事件曝光後，涉事空屋的大門被藍色帆布覆蓋並拉起警戒線，門外更掛上了「禁止入內」的告示。

試膽大會變尋寶遊戲

一名涉案少年透露，最初大家只是為了「測試膽量」而闖入空屋。期間有人貪玩半開玩笑地破壞屋內的牆壁，怎料牆身破裂後，竟有大量印有「福澤諭吉」肖像的舊版1萬日圓紙鈔傾瀉而出。

這個消息亦在朋輩間瘋傳，空屋內有錢撿變成公開秘密，前後吸引了數十名中高學生湧入，分多次將現金帶走，有人甚至一次拿走數百萬日圓。

買毒品淪陷 家人揭發百萬贓款

他們將偷來的錢用作揮霍。但最令人擔憂的是，部分贓款被用於購買違禁藥物「依托咪酯」。這種毒品在日本年輕人間急速擴散，吸食後會導致全身痙攣、意識不清，動作如同喪屍。據悉，由於日本當局加強管制，該毒品價格飆升兩倍，而這筆「橫財」正好成為了他們購買毒品的資金來源。

但巨額現金始終難以掩藏。案件曝光的契機，就是因為有涉案少年的監護人發現子女竟然在家中藏有數百萬日圓現金，於是向警方通報。

涉事少年被送家事法庭

警方經長達數月的調查，案件早於去年12月25日移交法院，而警方亦早已於11月中完成了書面送檢程序。據《琉球新報》2026年1月15日最新消息，那霸地檢署已證實將涉案的16名中高學生，以涉嫌侵入住宅及盜竊等罪名移送至那霸家事法庭審理。

不過，家事法庭方面表示，目前仍未對任何一名少年作出最終處分決定，這班少年最終要為一時貪念付出幾大代價，仍有待法庭裁決。

此外，與該物業相關的人士向《沖繩時報》透露，涉事房屋建於約50年前，原屬一名外地商人所有，惟已空置至少 20 年。目前該地皮由居住在沖繩縣內外的親屬共同持有，正計劃安排進行拆卸工程。

對於廢墟內竟藏有逾億日圓現金，他受訪時難掩驚訝，坦言「房子空置了這麼久，根本不知道裡面藏著這麼多錢，也從未想過會發生這樣的事。」他感嘆，這棟由祖輩建造的精美建築，承載著家族許多美好回憶，如今卻發生這樣的事，令人唏噓。亦希望涉案少年「能為自己的罪行贖罪，改過自新。」