東京迪士尼「最被低估的遊戲」網民一面倒認定它：感覺心臟噴出來

不少港人都愛到東京迪士尼朝聖，有部分機動遊戲更是必玩項目，但令遊客最難忘的，又是哪一款機動遊戲呢？近日一名網民在threads上上載短片，指東京迪士尼海洋的機動遊戲「驚魂古塔」是東京迪士尼最被低估的項目， 片段惹來不少過來人認同，更紛紛分享自己當日「被嚇倒」經過，才知道原來大家不是孤單一個！

東京迪士尼網頁圖片

發帖的網民表示，這個遊戲的恐怖點在於「你在一個鐵籠子裡面，身上就一根鬆鬆的安全帶搭在腿上面，掉下去的瞬間你什麼都抓不住，直接人椅分離」。從她上載的影片所見，一眾「乘客」坐在一部可載數十人的「鐵籠」內，然後鐵籠緩緩升起再停下，當打開門時會見到自己的面孔，當刻大家還輕輕鬆打招呼。不過，畫面瞬間即漆黑一片，然後鐵籠緩緩下降。當再次打開門時，眾人才發現自己原來已身處半空，更能遠望人造火山上冒著煙！鐵籠瞬間再在漆黑中急速來回下墜兩次，片段中更傳來不少驚叫聲。

不少網民都十分認同樓主所說，認為這是迪士尼一個「很成功的驚嚇設施」，大家更紛紛分享個人經歴，最多人中伏是遊戲未開始前，遊客一直以為「驚魂古塔」只是鬼屋，有人還跟 70多歲的婆婆去玩，「車子上去看到風景的時候就覺得好像大事不妙，之後衝下來馬上轉頭看阿嬤，一直唸阿彌陀丸」、「這輩子曾經發誓不做自由落體系列的設施，竟然不小心在迪士尼大破防」。

而大家更談到被座位上的安全帶「fake」到，「這個真的超級可怕，可怕的是那個安全帶有夠鬆」、「有一次誤入這個設施，要開始前有兩個日本人逃離，我想說安全帶很鬆應該也沒多可怕吧，直到最後我看到了整個迪士尼海洋，我就知道我完了」。

網民更分享指遊戲中途還有自動拍照服務，拍下你在墜落一剎的表情 。（threads圖片）

翻查資料，目前全球共有 3 個 迪士尼度假區，分別是東京迪士尼海洋、美國奧蘭多迪士尼世界，以及法國迪士尼樂園設有機動遊戲「驚魂古塔」，但每個版本的建築外觀和劇情細節略有不同。而東京迪士尼海洋的版本，則是講述古董收藏家哈里遜·海陶威三世因詛咒失蹤的故事，在2026 年 1 月 13 日至 3 月 31 日期間，更推出「驚魂古塔：恐懼無限」特別版，遊客將隨機體驗「驚魂古塔：Level 13」或「驚魂古塔：Level 13 犀利奇魅影」，墜落次數會由兩次增加到 4 至 7 次，齋睇字都驚！