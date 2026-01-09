日本賤男扮單身5個月激戰200次　女生「被小三」告上法庭下場超慘

網絡交友陷阱多，日本近日一宗判決揭發駭人真相。一名女子在交友軟體結識自稱單身的男子，五個月內遭對方隱瞞已婚事實，發生逾兩百次無套性行為，導致女方私密處流血，更因此染病。法院最終判男子賠償150萬日圓，認定其隱瞞婚姻已侵害女方「貞操權」，但女方就覺得這個處罰對男方來說實在太輕了！



根據日本媒體報道集英社報道，化名相田的女子透過「以未婚者為對象」的交友APP，結識了化名近藤的男子後，曾多次確認其婚姻狀況，近藤均堅稱單身，並展開積極追求，但實際上，近藤不單已婚，還育有兩子。

近藤會花費兩小時交通時間，前往相田住處只為見面，且不分平日假日都迅速回覆訊息，更多次主動提起『買房後一起住吧』、『想看妳穿婚紗的樣子』、『一起開心地老去吧』等暗示未來的內容，使相田從未懷疑其真實身份，更表示「如果一開始就知道他已婚，根本不會跟他見面。」

直至近藤被妻子發現婚外情，突然與相田斷了聯繫，震驚的相田委託私家偵探調查後，才發現近藤是有家室的人。她回憶最令她作嘔的是近藤「異常強烈的性慾」。近藤口口聲聲說會負責，卻在五個多月的交往期間，與她發生超過兩百次未做任何安全防護措施的性行為。相田更透露，某晚近藤甚至要求一夜超過十次，導致她私密處出血。近藤的行徑誇張至工作期間玩弄生殖器，並將不雅影片傳送給她。

這段關係對相田造成巨大的身心傷害。她曾透過律師試圖與近藤私下和解，但對方不僅未真誠道歉，僅願提出20萬日圓（約港幣$1萬元）的和解金。此舉讓相田決定告上法庭。去年12月8日東京地方法院作出判決，法院認定近藤「刻意隱瞞自己已婚的事實，此行為構成對原告貞操權的侵害」，因此判決近藤需向相田賠償約150萬日圓（約港幣$7.5萬元）。儘管獲得勝訴，相田仍認為這樣的賠償金額對於她所承受的傷害而言「實在太輕了」。