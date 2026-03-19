日本相睇門檻極度不公！男要「175cm+高薪厚職」女方僅需一條件

日本相睇活動在年輕男女之間極受歡迎，還逐漸成為他們擴闊社交圈子、尋找戀愛甚至結婚對象的最熱門途徑。有日本男網民發文大吐苦水，斥責聯誼活動對男性的要求極度嚴苛，必須「高薪厚職且身高175cm以上」，但對女性的唯一門檻竟然只是一句含糊的「誠實」，引起網民不滿！



日前，一位日本男網民在X上分享自己參加某街頭聯誼（街コン）的經歷，抱怨在活動現場，部分女性明明外表普通，卻頻頻開出「只接受帥哥」、「年薪沒有700萬日圓（約35萬港元）不考慮」等極高條件，令他感到相當不適。

有日本網民抱怨聯誼活動對男女參加者的要求差異太大。（X@jrvmulvvtt）

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男女參加條件差異太大

事後，他翻查該次活動的宣傳海報與參加條件，才發現男女雙方的門檻存在極大落差。活動報名頁面列明，男性參加條件： 必須在知名企業就職、持有國家專業執業資格、正式員工、公務員、身高175cm以上、年薪500萬日圓以上等；而女性的參加條件：僅僅寫著「誠實的人」。

而該名網民也斥責活動主辦方「根本瞧不起男性」，並指責現場部分女性眼高手低，連報名條件中最基本的「誠實」都未能做到。

（《Love or not》劇照）

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網民投訴活動暗藏陷阱

帖文亦引起網民熱議，大批日本男網民對他的體驗深有同感，表示像這樣的要求不公的活動不在少數，「到底要怎麼判定『誠實』啊？明明只要像要求男性那樣，把『誠實』的具體條件列出來就好了」。更有過來人大呻「然後就會驚訝地發現，幾乎沒有人是真的『誠實』的對吧……有些傢伙根本只是來騙酒喝而已」。網民紛紛嘲諷「這簡直就像叫人拿著火藥去火災現場一樣。誰會去啊？企劃這活動的人是白痴嗎？」

另一方面，也有網民冷靜指出主辦方的設定根本完全脫節，「參加的年齡限制也讓我很在意。如果31歲的女性參加，照這個設定，對象就百分之百會是比她年輕的男性了呢」，主辦刻意無底線拉低女性門檻，甚至以半價作招徠，目的根本不是優待女性，而是將女性當作「誘餌」湊人數，以此為藉口吸引願意付雙倍費用、自帶優越感的高薪男性參加。

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（《午餐聯誼偵探》劇照）

批聯誼設定脫節

與此同時，也有人批評現時聯誼活動的擇偶觀念已經過時，「街頭聯誼好像還在執著於年收入呢。根本沒有符合未來時代的想法和機制」，「明明比起高年薪，有股息或房地產收入還比較有保障啊」。主辦方的無底線操作與參與者的心態，讓網民慨嘆「不管是男是女，太過縱容就會變成這樣呢。男女平等和角色分工必須同時並存才行」。

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女性擇偶條件太嚴苛成配對阻礙

而有網民提到日本內閣府經濟社會綜合研究所近日出爐一份《現實中配偶的決定因素～關於結婚候選人存在機率的定量評估～》的報告。

當中結論指出，現時男女擇偶條件落差太大，符合女性擇偶條件的男性比例只有13.3%；相反，符合男性擇偶條件的女性比例卻高達 32.5%。「這顯示出女性在結婚市場的配對中，擁有較強的交涉力。但同時，亦代表女性對結婚對象的條件要求更為嚴苛，成為了配對的一大阻礙」。這個結論也能證明在聯誼市場中，為何會出現「男女條件嚴重失衡」的現象。