BNO 5+1夢碎？移英港人轟英國2賤招搬龍門：如有永居一定玩返轉頭

英國政府自2021年1月31日起推出BNO簽證計劃，為持BNO護照的港人及家屬提供赴英工作、學習及生活的機會，居住滿5年便可申請永久居留，再居留1年即可申請入籍。然而，對於首批移居英國的港人而言，2026年本應是屆滿合資格申請永居的關鍵年份，但卻傳出當局卻要進一步收緊審批門檻的消息。

對此，有首批通過BNO簽證移英的港人在網上發文大吐苦水，指控英國政府在最後關頭「搬龍門」，更憤言一旦成功過關，將會「玩返個制度轉頭」，言論引發網民激烈爭議。



2025年5月，英國政府發表新一份《移民白皮書》，宣佈將申請永久居留的門檻由五年增至十年。但半年後內政部公佈了針對修改永久居留權條件的諮詢文件，澄清BNO港人5+1政策維持不變，但申請永久居留的英語水平要求則由B1升至B2，並加入需要至少3至5年擁有12,570英鎊（約13萬港元）年收入的要求。

而當局並未同步說明這些追加條件是否具追溯力，即是否適用於那些2021年已抵英、即將屆滿5年的港人。諮詢期將於2026年2月結束，新制預計最快4月落實。對於只差一點就能取得永居的首批BNO移英港人來說，無疑增加了極大的心理壓力。

對此，有網民在Threads發文控訴，他自稱是2021年第一批持BNO簽證抵英的港人，苦苦支撐五年，「捱到今年2026年5月終於可以申請永居」。然而，在即將衝線的關鍵時刻，憤怒地指控當局「臨門一腳，你先嚟改龍門」，不滿突然要面對「B1轉B2」的語言要求提升，以及還要增加近幾年入息的審查。

（Threads截圖）

他對此感到非常不忿，表示會將這筆帳「死死記喺心中」，以及「你最好祈禱唔好俾我過到關攞到永居」，稱一旦成功獲批，「你同我玩制度，我之後就會攞住個永居身分同你玩返制度。我會同政府計到盡」。並坦言「你唔好同我講道德」，認為自己到了這個年紀，只求自己舒服，即便要回流香港或大灣區亦無不可，直言「邊度有最大嘅制度紅利，我個人就喺邊度」。最後樓主亦表示「經歷咗咁多，只會發現規則只係俾啲冇膽戇居嘅人去遵守」。

（《男人唔可以窮》劇照）

帖文亦引起網民熱議，大部分網民對其「玩爛制度」的言論感到不以為然。有人質疑樓主在英國生活了五年，要考到B2英語水平應該毫無難度，「如果連B2都冇去咩英國」。更有人直斥樓主言論過激，不應一味埋怨外界因素「你應該問返自己貢獻咗啲乜嘢出黎」。亦有網民嘲諷樓主只是在為自己將來回流找藉口，「講出口明顯比定個借口自己敗走返香港」、「唔好再為食回頭草揾藉口啦」、「唔好返黎，香港已經好迫」。

（資料圖片／余俊亮攝）

面對群情洶湧，樓主補充自己無兒無女所以「睇得好開」。他直言自己僅是社會旁觀者，甚至感嘆若未來由人工智能統治世界，反而才是唯一的希望。

不過，亦有一部分相同經歷網民對樓主的遭遇表示理解，認為英國政府確實有「過橋抽板」之嫌，「利用香港人移民填補脫歐後嘅勞動力，而家咪即刻落閘」，認為只是「一切都係金錢同利益關係」。更有自稱同樣是第一批移英的網民表示支持樓主，直言見到英國每況愈下不是並無原因，建議樓主「唔好諗咩道德問題，有福利就拎」。

與此同時，有理性的網民指出政策其實尚未落實，呼籲大家不要只顧宣洩情緒，亦可以把握機會參與Home Office的公眾諮詢表達反對意見，先做自己力所能及的事情。