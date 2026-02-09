移加港獨生女想棄PR！沉沒成本vs回流盡孝陷兩難：住落先知唔鍾意

加拿大自2021年2月推出「救生艇計劃」，吸引大批港人先以讀書或工作簽證赴加，再銜接申請永久居留。不過，當理想遇上現實，並非人人都能堅持到底。近日有移加港女在網上吐苦水，指自己苦熬兩年雖已合資格申請PR，但在最後一刻卻萌生放棄念頭。加上身為獨生女，令她在「申請PR」與「回流盡孝」之間陷入兩難，帖文引起網民熱議。



日前，有移民加拿大的網民在Threads發文，她表示自己己來到加拿大兩年，當初的想法很美好，對這個地方充滿憧憬，一心只想著為未來多一個選擇。但這幾個月她反覆思考，發現自己「真係唔鍾意」那裡的生活。

網民自己苦熬兩年雖已合資格申請PR，但在最後一刻卻萌生放棄念頭。（Threads截圖）

最令她掙扎的是，雖然已經滿足了申請PR（加拿大永久居民）的居住時數，但即使順利拿到身份，為了維持PR資格，未來還需要繼續在當地居住足夠日子。她直言「我唔想因為PR而綁住人生規劃。」加上加拿大漫長且寒冷的冬天令她卻步，遙遙無期的等待更讓她看不見未來。

除了環境因素，家庭羈絆亦是主因。PO主透露自己是家中獨生女，父母都在香港，獨留兩老在港「就覺得自己好不孝」。雖然理智上想離開，但面對已經付出的兩年時間與金錢的沉沒成本，她又覺得「唔申請又走返去好傻」，讓她陷入深深的矛盾。

PO主透露自己是家中獨生女，獨留兩老在港覺得自己好不孝。（jason-hafso@Unsplash）

對於PO主糾結的「沉沒成本」，不少網民用理性角度開解「為拎PR而辛苦自己係最on9嘅事」。有留言指出「你都識講係沉沒成本，付出咗嘅已經收唔返，繼續沉下去就是不智」，勸喻PO主應跟隨內心，畢竟勉強留在當地不會開心。有過來人分享指，加拿大的生活並非想像中完美，若感到孤獨，「回流」並不可恥，最重要「對得住自己就好」。

在去留之間，亦有網民獻計，認為既然已符合資格，建議「Submit 咗 PR 申請先一定無死...... submit完就回流，慢慢等」，因為「入咗紙之後去邊都無所謂」，既不浪費過去兩年的努力，亦能為未來留一條後路。不過，同時有聲音批評她想「食兩家茶禮」的心態不可取，更認為她佔用了資源，「阻住真正需要A/B留低嘅人」，建議既然無意留下「不如快止蝕回流」。

近年加拿大移民局審批永居嚴重滯後，不少移加港人陷入進退維谷的局面。而且當地政府早前宣布，從2025年開始至2027年度將逐步削減移民數字，在配額有限的情況下，預計大部分永居申請或要延後到2027年後才能完成審批，令前景更加不明朗。