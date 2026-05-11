美國公佈UFO檔案！與盲眼龍婆預言驚人巧合：11月有外星巨艦降臨

美國國防部於5月8日公開大批UFO絕密檔案，這項由總統特朗普親自下令的解密行動，曝光了多達400多宗不明飛行物個案，當中包括1972年阿波羅登月的神秘光點。隨着檔案流出，網民驚覺內容與保加利亞盲人預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）對2026年的預言高度吻合！



根據美方公開的資料，首批釋出共162份文件，內容涵蓋 FBI 檔案、NASA 航天記錄及國務院電文。特別提到1965年是全球目擊量的高峰，且舉報者多為機師及原子能科學家。當中多項紀錄讓人毛骨悚然：

1966年FBI備忘錄：解密文件中包含一份FBI首任局長胡佛曾收到的備忘錄顯示，多名具高度公信力的目擊者（包括頂尖科學家與機師）曾目擊不明飛行物降落，並走出「身高僅3.5到4英尺、身穿太空衣與頭盔」的未知生物。

FBI檔案揭露了1960年代神秘四英尺高船員從UFO中逃出的驚人細節。（翻攝自美國國防部）

回收未知金屬殘骸：紀錄顯示美方曾至少三次回收飛碟殘骸，當中包含一種極為堅硬、內含數千個「15微米金屬微球」的未知合金，表面更有微隕石撞擊的痕跡，顯示物體曾長時間在太空運行。

阿波羅17號神秘實體：檔案重新分析了1972年NASA拍攝到的三角形排列光點。五角大樓最新圖注表示，初步分析證實這可能是一個實體物體，而非光學幻覺。

1972年，圖為NASA通過阿波羅17號任務所拍攝下的照片，其中隱約可見由3個光點呈三角形排列。（美國國防部）

超自然飛行能力：檔案將UFO描述為長達300英尺的圓盤狀或蛋形物體，具備瞬間懸浮與驚人高速。其釋放的力場不但會干擾電磁設備，甚至會導致地表燒焦。

2024年4月30日，圖為FBI實驗室根據目擊者說法製作的一張模擬圖片，據稱是UFO的橢圓形銅製金屬狀物體。（美國國防部）

曾預言11月巨型太空船降臨

這些詳盡的數據與影像資料，有網民發現與「盲眼龍婆」巴巴萬加生前留下的2026年預言形成了強烈呼應。

龍婆曾預言2026年11月外星智慧生命將正式與人類接觸，屆時一艘巨大的太空船將進入地球大氣層。雖然龍婆的預言主要集中於太空船的出現，但FBI檔案中對外星生物的具體紀錄，被網民視為11月大降臨前的數據證實，顯示外星活動跡象早已存在。

保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）（資料圖片）

龍婆預言命中率高

到底「盲眼龍婆」的預言準確度有多高？回顧2026年開局至今，國際社會發生的幾件大事，確實與她的預言驚人地吻合：

中東戰火應驗：龍婆曾預言2026年戰火會由東歐燒至中東。2026年2月28日，美國與以色列聯手空襲伊朗，德黑蘭陷入硝煙，地緣政治局勢完全進入了她預言的「混亂之年」。

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AI技術奇點：她預測2026年AI將徹底改變人類生活。踏入今年，AI在工業與日常生活的滲透率達到前所未有的高峰，甚至引發了多國關於「AI叛變」風險的緊急立法。

回顧2025緬甸強震：她在2025年預言的毀滅性地震，亦在2025年3月28日於緬甸發生（7.9級），導致數千人傷亡並波及泰國，進一步坐實了她的精準度。

加上過去她曾成功預測911恐襲、黛安娜王妃去世、英國脫歐及COVID-19疫情，這些命中紀錄令11月的外星降臨預言更添一分真實感。

（命理預言非精密科學，內容僅供參考）