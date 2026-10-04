天冷著涼才會感冒？醫破解換季生病迷思TOP 10　發燒不要立刻吃藥

鼻塞、咳嗽、發燒不一定都是感冒！本文由中醫師解析正確觀念，讓你學會如何應對換季常見的不適！



換季一到，身邊開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水的人，「是不是感冒了？」也跟著成為日常對話。有人看到打噴嚏、流鼻水，就直覺認為是感冒；有人習慣每日補充保健食品，也有人深信「天氣一冷、身體著涼就容易感冒」。加上連假出遊與聚會熱潮，人潮聚集常導致流感與新冠等呼吸道病毒蠢蠢欲動。然而，許多人在面對換季健康威脅時，常存有「打過疫苗就不會中鏢」或「感冒靠吞維他命就好」等常見迷思，反而因忽視輕微警訊而延誤調理良機。

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這些從小聽到大的說法，究竟有多少符合正確觀念？吃保健品對預防感冒有幫助嗎？接種疫苗後還可能感染嗎？戴上口罩就能完全避免傳染嗎？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友討論度最高的十大換季感冒迷思，一起拆解生活中常見的健康觀念，看看哪些說法有相關依據，又有哪些可能需要重新認識。

十大換季感冒迷思

No.1 打噴嚏、流鼻水就是感冒

有網友曾在Dcard上以「超討厭換季症候群」為題，分享夏轉秋時的身體變化，「每次夏轉秋的時候都是身體先知道......，早上起來喉嚨乾到以為感冒，癢癢的很想咳嗽，要不然就是瘋狂過敏，然後眼睛身體皮膚超癢。」每逢換季，鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀輪番上陣，許多人也會直覺認為「完了，我是不是感冒了？」甚至直接吞起感冒藥，但這些症狀真的代表感冒找上門嗎？

台灣北大風澤暨新店風澤中醫診所聯合指導院長畢宇蕎醫師表示，這樣的判斷「其實不一定正確」，換季時鼻子過敏、氣喘等問題也可能出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞甚至咳嗽，「沒有辦法直接用這些症狀來確定是不是感冒，也有可能是過敏。」若從中醫角度辨別感冒，可大致分為風寒與風熱，前者常見怕冷、鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀；後者則可能出現咳嗽、發燒、全身痠痛、喉嚨痛，以及黃色或綠色、較黏稠的鼻涕與痰。

至於換季期間反覆出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等不適，畢宇蕎醫師表示，中醫會依個人狀況進行調理，除了使用健保給付的科學中藥或自費水藥，也可搭配針灸、穴位敷貼等方式，協助緩解感冒或過敏相關症狀。換季身體頻頻發出警報時，先別急著把所有症狀都當成感冒，找對原因、對症調理才是關鍵。

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No.2 吃保健品即可預防

保健食品隨換季跟著進入「防感冒戰備期」，維他命C、鋅、益生菌等產品成了不少人的日常補給，有網友更在Dcard上表示，

「換季時候最容易不舒服，所以之前偶爾會吃益生菌，認真吃真的比較沒在感冒」

「換季真的超容易感冒不然就是過敏......超煩，朋友也推薦我要多吃維他命C」



但保健品真的能當成預防感冒的護身符嗎？

以維他命C來說，台灣食品藥物管理署曾在Facebook《藥博士 正藥說》粉絲專頁說明，維他命C屬於水溶性維他命，人體無法自行合成，可從柑橘類水果及多種蔬菜中攝取。另根據2013年研究，對一般大眾而言，規律補充維他命C並無法有效降低感冒發生率，但每天攝取至少200毫克，可能小幅縮短感冒症狀持續時間；至於處於極限環境下的運動員，則可能降低50%的感冒發生率。

因此，維他命C雖是維持身體機能的重要營養素，卻不能視為預防感冒的「護身符」，若飲食攝取不足，可依個人需求適度補充；若已出現明顯或嚴重症狀，仍應尋求醫師或藥師協助。

No.3 天冷著涼容易中鏢

「你就是因為天氣變冷、著涼才感冒！」台灣內壢莊敬風澤中醫診所院長藍一程醫師指出這是坊間常見的說法，但以現代醫學研究來看，目前還沒有直接證據能證明兩者存在強烈因果關係。不過感冒在天冷時似乎較常見，可能與大家更常待在室內、近距離接觸時間增加有關；吸入冷空氣也可能抑制局部上呼吸道防禦機制，降低白血球活動，加上低溫可能讓鼻咽部較乾燥、黏液纖毛清除作用減慢，讓病毒更容易進入體內。

從中醫角度來看，天冷著涼則屬於「風寒」範疇，藍一程醫師指出，低溫時風寒外邪較盛，外邪侵襲肌表、損傷陽氣後，可能進一步出現怕冷、頭重身痛、鼻塞、打噴嚏、流鼻水、喉嚨癢、咳嗽、白痰等感冒症狀。至於日常防護，除了做好個人衛生，醫師也建議適時戴口罩，幫助阻擋飛沫、減少空氣傳播機率，同時維持口鼻溫暖濕潤；平時也可依個人年齡與體質適度運動、曬太陽，維持自身防禦力。

藍一程醫師補充，日常茶飲可朝補氣、增強體力與防禦力的方向選擇，以「扶正固表」為例，可考慮黃耆搭配紅棗、甘草；若不喜歡黃耆，也可選擇金銀花、板藍根與甘草等組合的防禦茶，「每個人體質不同，建議使用前還是可以諮詢中醫師」。

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No.4 有打疫苗就百毒不侵

近期流感、新冠肺炎等呼吸道疾病受到關注，台灣政府單位也呼籲大家適時接種疫苗。不過仍有不少網友把疫苗當成「無敵星星」，發現打完疫苗還是中鏢，忍不住上網大吐苦水：

「上禮拜打完流感疫苗這禮拜得流感」

「自己有打流感疫苗怎麼還會中獎」



以流感疫苗為例，衛生福利部說明，即使接種當季流感疫苗，仍可能受到感染，原因包括接種疫苗前不久就已染疫，或接種後尚未產生完整保護力（約需兩週）；也可能感染未涵蓋於當季流感疫苗的流感病毒。此外，接種者的年齡與健康狀況等因素，也可能影響疫苗保護效果。

不過，施打流感疫苗仍可降低感染後發生重症與死亡的風險。由於流感病毒容易變異，台灣衛福部仍建議人們每年接種流感疫苗，並提醒「高風險及高傳播族群，應於10月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力」。

No.5 多喝水休息就會好

換季不舒服時，你是不是也常聽到「多喝水、多休息就會好」的建議？有網友在社群媒體上透露，「就算有點小狀況，多喝水睡一覺，隔天好像就能壓下去」。

有網友也在《台灣e院》發文詢問，「常說感冒多喝水是不是適當就好不要過量」、「感冒只要多休息正常飲食就是最好的特效藥對嗎」。台灣衛生福利部基隆醫院當時回應，適當喝水有助於發燒病人散熱、促進血液循環等，大多數病患很少出現喝水過量導致電解質不平衡症狀。

此外，一般感冒在充足睡眠與均衡飲食下，可以保持免疫力的正常運作，使人體在短期間對入侵病原體產生細胞免疫或漿液免疫而恢復健康。不過他也提醒，「如果超過3～5天，感冒都沒有痊癒或改善，務必尋求醫師的協助；因為，也許根本不是感冒，或者已產生併發症了。」

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No.6 新冠、流感、感冒症狀可能差不多

換季一到，咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀接連出現，光靠身體表現真的很難分辨究竟是一般感冒、流感，還是新冠肺炎。有些人甚至會想：「反正症狀都差不多，應該就一樣吧？」

台灣北大風澤暨新店風澤中醫診所聯合指導院長畢宇蕎醫師對此解釋，三者主要都是呼吸道症狀，但近期新冠感染較常出現喉嚨痛、喉嚨腫與明顯卡痰等表現；流感則較常見全身痠痛、突然高燒；一般感冒相對症狀較輕微，常以打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀為主。

至於什麼時候該就醫？畢宇蕎醫師建議不必等到症狀變得明顯才尋求協助。若以中醫治療急性呼吸道症狀，主要會依患者狀況使用科學中藥、藥粉或水藥，「中藥沒有辦法完全預防，但是可以縮短病程跟減緩不適」，即使同時接受西醫治療，也可依個別情況搭配中醫方式協助化痰、清熱解毒、疏風散寒來舒緩症狀。

此外，針灸、中藥藥浴等方式也不一定要等到感冒後期才能使用，實際上仍要視患者狀況而定，像部分孩童較難服用藥物，就可以透過中藥粉泡澡等方式協助緩解症狀。

No.7 生病代表免疫力變差

面對季節轉換，身邊開始有人咳嗽、打噴嚏、流鼻水，許多網友便開始擔心是不是自己的免疫力變差了，「小孩只要一感冒，我過幾天幾乎也會跟著中招，常常變成一起生病的狀態，有時候真的會覺得是不是我們兩個的免疫力都太弱了」。

對此台灣內壢莊敬風澤中醫診所院長藍一程醫師表示，「常常感冒就是免疫力比較差」是一種比較簡化的說法。感冒涉及的病原種類與身體反應相當複雜，除了免疫力之外，生活型態也可能影響感染風險，例如經常出入人群密集的密閉環境，包括教室、電影院、大眾運輸工具等，都可能增加接觸呼吸道飛沫的機會。研究也發現心理壓力與感冒發生率存在中度相關，持續的心理壓力可能抑制免疫球蛋白生成；吸菸則可能影響呼吸道上皮功能，減弱免疫防禦機制。營養不良、過度運動、長期失眠與年齡等因素，也都可能影響身體機能，使感染風險增加。

若希望從「生病後才治療」轉向「平時做好預防」，藍一程醫師指出這其實就像中醫所說的「治未病」，強調預防的重要性。現代人生活步調快、壓力大、工時長，中醫可透過「望聞問切」四診，分析陰陽五行臟象體質，搭配針灸、中藥等方式，協助調整身體狀態、維持健康平衡。

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No.8 戴口罩就不會被傳染

換季時節呼吸道疾病蠢蠢欲動，口罩也成了不少人的日常防護配備。有網友在新冠肺炎疫情爆發時於PTT上詢問「戴口罩可以保證不被感染病毒嗎？」引發其他網友熱烈討論，

「我認為它還是具有一定程度的防護效用」

「一般口罩已經可以抵擋絕大部分的飛沫和病毒了」



事實上，台灣衛生福利部豐原醫院曾說明，

口罩其實是無法擋住病毒的，戴口罩的真正目的是要擋住傳染途徑，如飛沫傳染（口水、鼻涕），甚至可以阻擋別人的口臭味，減少飛沫感染風險。

除了注意口罩尺寸、佩戴方式，若是碰到水、分泌物、髒污，或是使用6至8小時就應替換，並注意勤洗手與保持個人衛生。

No.9 環境通風不會被感染

換季天氣忽冷忽熱，室內也常因為開冷氣、關門窗而變得密不透風。有人可能認為「只要待在室內、保持通風，就不容易被感染」，但其實通風並不代表能完全阻隔病毒。窗戶雖然能幫助室內外空氣交換，但開窗位置、開啟幅度與室內空氣流向，都可能影響實際通風效果；在人多、空氣流通不佳的環境中，仍有感染呼吸道疾病的可能。

因此，通風也是有方法的！根據台灣勞動部全球資訊網公布的「室內通風管理原則」，每個房門關閉的房間，至少應有一扇對外開啟的窗戶，且開啟幅度至少約一個拳頭寬，才能維持必要的通風換氣。

除了維持室內空氣流通，也要留意開窗位置與空氣流向，別以為「有開窗」就萬事OK。室內若能保持適當的空氣流動，搭配勤洗手、避免長時間處於密閉擁擠空間等防護措施，才能降低呼吸道感染風險。

No.10 一發燒就吃退燒藥

進入換季時節，身體一發燒，不少人第一反應就是趕緊吞顆退燒藥，深怕體溫一路飆高。但發燒真的一出現就得立刻吃藥嗎？一名網友分享女兒有天總覺得渾身乏力，量體溫後發現發燒了，「一開始我以為『換季嘛，大概就是普通感冒』。可吃了退燒藥、出了汗，體溫還是降不下來。」

台灣食品藥物管理署曾提醒，退燒藥主要是緩解發燒不適，幫助患者充分休息，並非一定要將體溫降至正常範圍，「瞭解引起發燒之原因，遠比退燒重要」。發燒是身體發出的健康警訊，應先就醫找出原因再對症治療，切勿自行購買或服用退燒藥，以免延誤病情。若需使用退燒藥，應遵照醫師指示或藥品標示服用，不可擅自增加劑量，也應避免同時服用含有相同成分的止痛藥或其他藥品，例如乙醯氨酚（acetaminophen）、非類固醇抗發炎藥物（ibuprofen、Indomethacin、Naproxen及Mefenamic acid等），降低不良反應風險。

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月10日至2026年9月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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