秋天養生｜防秋燥免疫力下降！養生4食材護呼吸道健康1種亂癌慎食

秋意漸濃，空氣變得乾燥，喉嚨也常覺得又乾又癢，導致時不時就咳嗽、打噴嚏，嚴重點還會感覺喉嚨痛，就連喝水也止不住口乾舌燥？其實這是秋燥來作怪！不過秋天也是適合養生的季節 ，遇上秋燥健康從吃開始。



秋天容易讓人免疫力下降！

秋天以「燥邪」為主，而肺「喜潤而惡燥」，所以最容易傷肺陰。而且夏秋交替之際，空氣變得乾燥，濕度的降低容易使人感到口乾舌燥、皮膚或嘴唇乾裂，若休息不足、臟腑失調影響，免疫力也會隨著低下，就容易出現喉嚨乾癢、咳嗽等症狀。

此外，季節轉換較容易誘發過敏，這時節也是流感、感冒等傳染性疾病盛行季節，加上人與人的密集相處，交叉感染現象更頻繁。

秋天是屬於「養肺」的時節

中醫認為，秋天是屬於「養肺」的時節，應好好照顧呼吸道健康與身體免疫力。當天氣開始轉涼，溫差與濕度的變化容易讓呼吸道出現不適症狀，也更容易受外邪影響而生病，因此更需要特別照顧呼吸道環境。以呼吸道環境保護來說，一些養陰潤肺的藥膳食療都非常適合在這個季節食用。

4大養生食材，保護呼吸道健康

一、蜂蜜

甜甜的潤燥養生，對於潤肺止咳很有效果，不過只適合乾咳久嗽的類型，如果有痰的咳嗽就不適合吃蜂蜜。此外，蜂蜜也能改善皮膚乾燥的問題，容易皮膚乾燥的人可以趁秋季多喝些蜂蜜水。

二、山藥

山藥可以滋陰養肺、調整代謝，而且澱粉含量低。富含胺基酸，對呼吸系統頗有幫助，每週食用2-3次可以改善感冒。

只是過往山藥有類似女性荷爾蒙的作用，醫學界建議婦女如患有乳腺癌、子宮癌、卵巢癌、子宮內膜異位或子宮肌瘤，就不要食用野生山藥。

三、南瓜

南瓜有潤燥的效果，還富含豐富的β胡蘿蔔素，經過人體消化轉換後可以形成維他命A ，保護呼吸道黏膜的健康。

南瓜所含的稀有元素，可促進體內胰島素的分泌而加強葡萄糖的代謝，南瓜的纖維可幫助腸道多餘的糖排出體外，而且吃南瓜易有飽足感，對糖尿病患者尤佳。

四、梨子

梨子可以清熱解毒、潤肺止咳，是對抗秋燥的好幫手。榨成果汁後加入蜂蜜，對滋潤喉嚨的效果更好，有些人喜歡做成冰糖燉雪梨，除了止咳外還可以保養喉嚨。

秋天養肺防秋燥，4個穴道你該知道

