撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-17 15:17

近日天文台發出酷熱天氣警告，不少女生都喜歡在夏天穿一些比較「少布」的衣服，一展自己的美好身段。不過，越少布的衣服，就會越容易令bra帶顯露出來，令人尷尬。韓國造型師兼時裝設計師YouTuber Alice Funk早前介紹了8種穿內衣褲時的實用小技巧，大家又知道如何穿一字膊時不露胸圍肩帶嗎？

穿露肩裝、背心的時候，很難避免露出bra帶

雖然近年多了不少女性支持no bra運動，但相信大部分人外出時都一定會配戴胸圍，以避免招惹途人的目光。夏天將至，想穿一些露肩、露背衣服，但又怕露bra帶可以點？等韓國造型師兼時裝設計師YouTuber Alice Funk醒妳8招內衣褲實用技巧！

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10個著白tee大晒曲線美韓星

相信不少男生都對女生穿白TEE牛仔褲有特別的情意結。雖然完全不是暴露的裝束，但卻將女性的曲線美展露出來，可以說是一個另類騷身材的方法。以下10名韓國女星，都曾經穿白tee大晒超曲線身材。

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同場加映：10位超美韓國女星曾任內衣模特兒

要成為內衣廣告的模特兒，需要擁有完美的「S LINE」身材，也不可以有小肚子。在眾多韓國女藝人中，有誰曾經拍過內衣畫報呢？

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