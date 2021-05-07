撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-07 17:49

母親節又到了！各位仔女想好如何孝順媽媽了嗎？但孝順都要用下腦！早前有網民在討論區發文指，廿四孝故事小時候看了覺得很震撼，長大後覺得廢到喊，問問一眾網民哪一個廿四孝故事最離譜？

「臥冰求鯉」被網民選為智障廿四孝，個個柯南上身指「臥冰求鯉？身體不會被冰黏住嗎？」（網上圖片）

小學圖書堂/中文堂大家有否看過廿四孝的故事？甚麼「孝感動天」、「臥冰求鯉」、「為母埋兒」⋯⋯小時候見到嚇一跳，但長大後發現廢到喊，原來得啖笑。早前，有台灣網民在PTT發文，問問大家覺得「古代二十四孝故事中哪則最扯？」網民全部柯南上身KO故事的浮誇神邏輯，再次證明「童話裡都是騙人的」！

👇👇👇按圖看網民KO廿四孝故事廢到喊邏輯👇👇👇

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憑ViuTV綜藝節目而知名度急升的七仙羽師傅，近日化身譚仔姐姐接廣告，又點少得再派七師傅經典金句：「克羅地亞我玩晒」！不少網民笑指：「有師傅的地方就有歡樂」，其實七師傅金句邊只咁少，齊齊重溫七師傅9句出位金句，用笑聲驅邪！

👇👇👇按圖看七仙羽師傅9句笑到喊出位金句👇👇👇

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還記得上一次在香港掀起全民追星潮的本土明星是誰嗎？有網民指，姜濤是近10年未出現過的香港超級人氣偶像。但其實以下5位港星已年少成名，廿幾歲竟紅到咁⋯

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