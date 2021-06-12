端午節8大秘聞│唔係紀念屈原？日本都有端午節？邊個講法先係真？

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-12 19:00

每天農曆五月初五是端午節，今年的端午節快到了，除了有假放之外，你對端午節的認識又有幾多？相傳端午節是紀念屈原的日子，亦有指早於屈原投江自盡時，已經有端午節的出現。對於端午節的由來，一向眾說紛紜，究竟哪個說法才是真的？

爬龍舟的習慣早在戰國吳越時期已經出現。（資料圖片）

除了華人社會有端午節之外，日本都有端午節（端午の節句、たんごのせっく），而且歷史悠久，與人日、上巳、七夕、重陽統稱為「五節句」。日本的端午節是由中國傳入的，經過多年發展後，成為富有當地特色的節目。除此之外，也有很多有關端午節的有趣秘聞，不妨看看，增加知識吧！

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