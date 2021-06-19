撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-19 07:00

作為新手爸媽，當然想記錄低自己孩子的最可愛一面，可是新生的小嬰孩通常都很活潑好動，又怎會乖乖地靜下來讓你拍照？有日本網民在Twitter發起「手殘BB相攝影大賽」，讓各位媽媽爸爸分享自家寶寶拍過最醜怪的照片，看得網民爆笑連連，表示「快要笑到嘔奶」，其中有些BB更是「未老先衰」，長得像個大叔一般！

說到BB相，大家通常都會想起可愛的萌照，但有日本網民故意唱反調在Twitter發起「#赤ちゃんの写真ヘタクソ選手権」（手殘BB相攝影大賽），各位新手爸媽都迫不及待參加挑戰，紛紛晒出自家寶寶的超醜樣照片，簡直讓人懷疑會否對孩子造成「童年陰影」，一張比一張爆笑！

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同場加映：人類和電影都有一個共通點，就是「最怕改壞名」，好的標題和名字不但能夠吸引觀眾入場觀看，更能達到最有效率的宣傳效果；反之亦然，一個改得差的電影譯名可能會直接影響票房！最近，電影《空中謎航（Horizon Line）》在日本公開上映日期，但在片商翻譯後卻引起網民熱議，原來日文版片名居然變成《我跟前男友搭輕型飛機卻發現機師死了》，海報推出後立即被各方吐槽譯名「太垃圾」、「完全是將故事寫在標題上」。

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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