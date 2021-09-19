點解總係遇到渣男渣女？3大指標檢視前度　唔係個個Ex都咁差？

《有一種分手叫不遺憾》 一書中提到渣男／渣女，並定義了一下所謂的「渣男／渣女」。我並不認為「不選擇我」、「違背承諾」人就等於渣，但似乎很多人都是這樣定義的。



我們容易把傷害我們的人不分晴紅皂白就直接當成壞人，因為這樣比較簡單。我所認為的渣，必須滿足兩個條件：一是「蓄意的欺騙」。二是「缺乏正常人的羞恥心」。意思是說對方是打從一開始就是要佔你便宜，打從一開始就想要欺騙你，並且對於對他人造成的傷害沒有任何的悔意的人，對我來說才是所謂的「渣人」。

▼▼▼按圖檢視你的前任是否真的渣？▼▼▼

+ 6

我們面對的人大多只是普通人，並非有意去傷害、欺騙他人的人，為了自保而不小心傷害到別人的人。

倘若我對於前任抱有敵意，以現在的我回頭來看，我根本不可能真正學會如何去愛、不可能去面對那些我該去面對、療癒的創傷。但我能理解對前任抱持敵意這件事，對於想要趕快讓問題消失、不要繼續痛苦下去的人來說是相對簡單的。因為只要我對對方抱有敵意，把對方粗暴地定義成「不值得的人」或「壞人」，而我就是那個「值得更好的人」或「受害者」，那一切都變得非黑即白，變得單純，不必去思考很複雜、充滿灰色地帶的現實，我就能很快地啟程，開始積極尋找下一個「更好的對象」。

相關文章：好心分手︱5大分手必殺技避做渣男渣女！好愛好散回復自由再出發

+ 13

當我們冷靜下來不再與感情的刺激源有過多接觸（這邊指的刺激源就是前任或與前任有相關的人事物），好好地回頭檢視這段關係：

1 自己是否真正感到快樂過？

2 真正感覺到自己被這個人完整地接納過？

3 跟對方相處是否有很放鬆、安定的時期？



如果沒有，那有可能真的是遇到渣男渣女了。

但是同樣地，我並不認為把問題歸咎在「遇到了爛對象」是解決問題的好方式，因為嚴格說起來，那同樣是在逃避自身責任。如果我們認真的去思考，會發現允許對方用渣的方式對待自己的，其實就是我們本身，真正該問自己的問題是為什麼自己會被這樣的人吸引？ 並且容許這樣的對待？ 在這樣的對待出現時，為什麼我們選擇的是承受？ 甚至騙自己、幫對方找理由？ 若我們不去面對自身的問題與責任，有極高可能會再度遇到渣男渣女，甚至會透過自己的行為舉止激發普通人的「渣力潛能」。

相關文章：戀愛心理｜拍拖前必讀13條「渣男」過濾守則 別愛上才知被騙受傷

+ 22

延伸閱讀：

長大以後才發現：那些傷我不輕的，都不是所謂的「壞男人」。

告別了渣男，下一段就會遇到男神！《渣男動物園》教你辨識那些阻斷你幸福的男人

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：你的前任是真的渣嗎？冷靜下來，好好回頭檢視這段關係３大指標】