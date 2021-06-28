撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-28 13:54

天文台今早(28日) 發出今年首個黑色暴雨警告，逾2小時後改發紅色暴雨警告信號，到中午12時30分，宣布取消所有暴雨警告信號。一眾打工仔又要冒雨返工，落雨出街真係會遇上好多躁底情況，諗起都躁躁哋。

天文台於早上8時20分發出黑色暴雨警告，時間十分尷尬，不少打工仔已經出門，更有網民表示已經回到辦公室，紛紛到天文台facebook洗版派嬲，抗議黑雨掛得太慢，「你地（哋）成8:20分先發佈黑雨，當時人人都出晒門口返工，你地有無體恤市民落雨濕身返公（工）苦況？」更有人笑指公司才是最安全的地方，天文台其實用心良苦。

6月28日，天文台發出今年首個黑色暴雨警告。（張浩維攝）

黑雨只維持兩小時左右便轉紅雨，一眾未動身的打工仔，又要空群而出，各個港鐵站及紅隧口都逼滿冒雨上班的人潮。落雨出街最怕甚麼？濕鞋、血滴子一定少不免，如果有人走路不長眼，雨傘亂揮，甚至對你開傘，真的會原地爆炸，不過說甚麼也比不上已經出門上班，天文台才突然改掛黑雨！這11個情況令人躁爆的情況，大家遇過幾多個？

👇👇👇按圖看11個落雨躁底瞬間👇👇👇

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同場加映：大帽山睇結霜跣到PK、著SuperDry上山險凍死 12件極端天氣下膠事

每逢有極端天氣，總會有市民作出有趣的舉動，打風時到海邊睇浪、甚至去露營；只著一件潮牌SuperDry風褸就上山，差點凍死要報警求助。生物為了適應不同的環境而進化，人類亦一樣，可總是有些人的進化方向與眾不同，以下這12件膠事，至今仍為人津津樂道，甚至不時被鞭屍。

👇👇👇按圖看12件極端天氣下的膠人膠事👇👇👇

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同場加映：17個射波時與醫生的默契瞬間 一坐低問係咪照舊、同你講下個月見

有連登仔早前分享，平日去診所射波時，跟醫生的默契瞬間和有趣對話，令人會心微笑。一句「下個月見」，令網民滿心打算做場大龍鳳的心態徹底崩塌。連登網民「冬雨bb」發文「有冇人射波拎假紙射到醫生唔交戲？」，分享自己的射波故事，引來其他網民留言自己遇過的「神醫」，例如10秒診症大法、主動幫你攞到盡等等。香港，都有唔鍾意返工嘅人。

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