Tom & Jerry｜貓捉老鼠80年沒完沒了　歡喜冤家暗藏真摯友誼？

美國經典搞笑短劇卡通《Tom & Jerry》至今已經誕生 80 年，更在今年一舉推出「真人電影版」，絕對是每個人童年的共通回憶。劇中Tom想盡辦法驅趕和捕捉Jerry，兩方使出渾身解數的無理頭招式逗觀眾大笑，但是始終沒有勝負；即使至今已經過了 80 個年頭，這對「歡喜冤家」仍然沒有下句點，甚至離不開對方，讓不少人懷疑起，Tom和Jerry兩位其實是真誠好朋友，他們每天如此相愛相殺，只是為了不想離開對方？



Tom與Jerry是好朋友嗎？其實這不是什麼都市傳說，前幾年華納官方早已對此作回應，在 YouTube 上傳的一部合集講到「 It’s not often to see Tom not chasing Jerry, but when Tom & Jerry are friends, they are the best of friends! （很少看見Tom不追逐Jerry，但當他們是朋友的時候，他們就是最要好的朋友！）」。這次 #潮流冷知識 帶大家來回顧那些最動人真摯的友誼片段，證明他們是真正千金不換的好友！可能小時候看不懂劇情的寓意，但你現在絕對看得懂！

▼▼▼３段Tom & Jerry的劇情寓意，你睇唔睇得明？▼▼▼

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誰也無法取代你在我心中的位置

Tom從沒成功捕捉到Jerry，你以為屋主沒有想把Tom換掉嗎？在《Old Rocking Chair Tom》這一集之中，屋主認為Tom已經太老，找來了一隻名為「閃電」的年輕貓想替代牠，Jerry看著Tom愁容滿面感到不捨，或許也不想與牠分離，便幫牠想到辦法，兩人一同策劃反撲計劃，將閃電搞翻之外，還嫁禍栽贓給牠，最後Tom挽回了屋主的信任，腳受傷之下獲得屋主的一塊蛋糕，牠也不忘分了一半給Jerry與好友分享，真真切切展現友誼的不可取代性。同時也驗證了，因為Tom與Jerry不想與對方分開，所以每天上演努力追逐互搞的戲碼給屋主看。

好友就是在你最黑暗的時候，不離不棄陪伴你

在Tom與Jerry《 Blue Cat Blues 》這一集之中，堪稱是最黑暗且獵奇的一集，不過也直接證明了兩人真的是不折不扣的好友，一開始不久影片，Tom與Jerry兩人共同喝一杯飲料（這什麼獵奇的畫面？），之後意外Tom被隔壁貌美的拜金白貓所吸引，開始展開追求，甚至不惜花重金買鑽石和車子，只為得到拜金白貓的愛，不料多金的凱子貓橫刀多奪愛，Tom失戀後一蹶不振，多次想不開，不過感到擔心的Jerry不離不棄的跟蹤，才救回Tom的命，有一日Tom站在鐵軌上，又想作死，而在一旁關心的Jerry意外看到女友同樣跟人跑了，最後後一幕兩人無神絕望的一同站上鐵軌⋯⋯。

不小心傷害了你，但我會盡力彌補與挽回

你可以能會想說，Tom其實一點都沒用，牠從來沒成功抓到過Jerry，因此才選擇低下頭跟Jerry當「假朋友」；但其實並非如此，Tom其實數次成功捕捉到Jerry，但最後仍都是心軟而收手。像是在電影短劇《Tom與Jerry：The Night Before Christmas 》之中，Tom已經完全成功將Jerry置於死地，把牠堵在寒冷和下雪的屋外，不過Tom開始胡思亂想，幻想Jerry凍死在外的景象，開始感到愧疚，便出門找Jerry，最後把牠救回一命，甚至為了修補兩人的關係，Tom送來了一根枴杖糖給Jerry，兩人相視而笑，友情重修舊好，場面十分溫馨。同時再次驗證了「Tom是故意不抓Jerry」的事實。

▼▼▼《Tom & Jerry大電影》劇照▼▼▼

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Tom & Jerry在卡通沒有任何台詞，小時候或許就是無腦笑一笑就帶過，但長大後再次觀看，透過劇情和兩方互動之下，你真的能發現Tom與Jerry間的純粹友誼表露無遺，更在劇情之中蘊含有許多寓意，引人省思，或許是經過社會的洗鍊和摧殘，更能深刻體會到他們真正且純粹的友誼有多可貴啊。

延伸閱讀：何謂真正的朋友？懂你面具下真模樣的朋友一定要珍惜▼▼▼

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