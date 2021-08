Tom & Jerry｜貓捉老鼠80年沒完沒了　歡喜冤家暗藏真摯友誼？

美國經典搞笑短劇卡通《Tom & Jerry》至今已經誕生 80 年,更在今年一舉推出「真人電影版」,絕對是每個人童年的共通回憶。劇中Tom想盡辦法驅趕和捕捉Jerry,兩方使出渾身解數的無理頭招式逗觀眾大笑,但是始終沒有勝負;即使至今已經過了 80 個年頭,這對「歡喜冤家」仍然沒有下句點,甚至離不開對方,讓不少人懷疑起,Tom和Jerry兩位其實是真誠好朋友,他們每天如此相愛相殺,只是為了不想離開對方?



Tom與Jerry是好朋友嗎?其實這不是什麼都市傳說,前幾年華納官方早已對此作回應,在 YouTube 上傳的一部合集講到「 It’s not often to see Tom not chasing Jerry, but when Tom & Jerry are friends, they are the best of friends! (很少看見Tom不追逐Jerry,但當他們是朋友的時候,他們就是最要好的朋友!)」。這次 #潮流冷知識 帶大家來回顧那些最動人真摯的友誼片段,證明他們是真正千金不換的好友!可能小時候看不懂劇情的寓意,但你現在絕對看得懂!

誰也無法取代你在我心中的位置

Tom從沒成功捕捉到Jerry,你以為屋主沒有想把Tom換掉嗎?在《Old Rocking Chair Tom》這一集之中,屋主認為Tom已經太老,找來了一隻名為「閃電」的年輕貓想替代牠,Jerry看著Tom愁容滿面感到不捨,或許也不想與牠分離,便幫牠想到辦法,兩人一同策劃反撲計劃,將閃電搞翻之外,還嫁禍栽贓給牠,最後Tom挽回了屋主的信任,腳受傷之下獲得屋主的一塊蛋糕,牠也不忘分了一半給Jerry與好友分享,真真切切展現友誼的不可取代性。同時也驗證了,因為Tom與Jerry不想與對方分開,所以每天上演努力追逐互搞的戲碼給屋主看。

好友就是在你最黑暗的時候,不離不棄陪伴你

在Tom與Jerry《 Blue Cat Blues 》這一集之中,堪稱是最黑暗且獵奇的一集,不過也直接證明了兩人真的是不折不扣的好友,一開始不久影片,Tom與Jerry兩人共同喝一杯飲料(這什麼獵奇的畫面?),之後意外Tom被隔壁貌美的拜金白貓所吸引,開始展開追求,甚至不惜花重金買鑽石和車子,只為得到拜金白貓的愛,不料多金的凱子貓橫刀多奪愛,Tom失戀後一蹶不振,多次想不開,不過感到擔心的Jerry不離不棄的跟蹤,才救回Tom的命,有一日Tom站在鐵軌上,又想作死,而在一旁關心的Jerry意外看到女友同樣跟人跑了,最後後一幕兩人無神絕望的一同站上鐵軌⋯⋯。

不小心傷害了你,但我會盡力彌補與挽回

你可以能會想說,Tom其實一點都沒用,牠從來沒成功抓到過Jerry,因此才選擇低下頭跟Jerry當「假朋友」;但其實並非如此,Tom其實數次成功捕捉到Jerry,但最後仍都是心軟而收手。像是在電影短劇《Tom與Jerry:The Night Before Christmas 》之中,Tom已經完全成功將Jerry置於死地,把牠堵在寒冷和下雪的屋外,不過Tom開始胡思亂想,幻想Jerry凍死在外的景象,開始感到愧疚,便出門找Jerry,最後把牠救回一命,甚至為了修補兩人的關係,Tom送來了一根枴杖糖給Jerry,兩人相視而笑,友情重修舊好,場面十分溫馨。同時再次驗證了「Tom是故意不抓Jerry」的事實。

Tom & Jerry在卡通沒有任何台詞,小時候或許就是無腦笑一笑就帶過,但長大後再次觀看,透過劇情和兩方互動之下,你真的能發現Tom與Jerry間的純粹友誼表露無遺,更在劇情之中蘊含有許多寓意,引人省思,或許是經過社會的洗鍊和摧殘,更能深刻體會到他們真正且純粹的友誼有多可貴啊。

