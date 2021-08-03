【東京奧運2020／東京奧運】東京奧運進行如火如荼，相信大家過往一星期都觀看不少各式各項的精彩賽事。那大家觀看時又有沒有對場館設施或運動員的小動作有所疑問？例如為何跳水運動員總愛沖身？體操運動員開始動作前總是滿手白色粉末？《開罐 Opener》為大家一一解答！



泳池下方右旁的噴水水柱原來非裝飾，而是有確實用途？！（YouTube截圖）

跳手選手常備毛巾有原因

相信大家近期看跳水比賽時，用心留意各項細節的觀眾們都會有不少疑問，例如為何池邊總有噴水水柱？為何選手們總愛沖身？跳水前後都自備一條小毛巾又有甚麼原因？其實全都有原因！以小毛巾為例，其實是快乾吸水毛巾，選手常會用它來抹全身以防手腳濕滑影響跳水表現，另外亦有保暖作用！

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

東京奧運正式揭幕，今屆新增的項目之一滑板，日前舉行男女街式賽事，精彩賽事引起不少觀眾關注。其實在每屆奧運會中，主辧國都有權推薦各運動項目予國際奧委會，以新增競賽項目。近日就有連登網民發起討論，熱議究竟有甚麼運動應該成為奧運之列，卻偏偏沒有？

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同場加映：張家朗成193劍神 6位港產劍擊手超高顏值

香港劍擊隊男子花劍代表張家朗早前歷史性殺入決賽並奪得金牌，為香港拿下有史以來第二面奧運金牌！奪金消息除了引起香港市民對張家朗的關注，其所屬的香港劍擊隊亦成為不少人茶餘飯後話題。有網民更眼利發現隊內有不少高顏值成員，表示「點解香港劍擊隊出特別多靚仔靚女」。下文將為大家介紹曾屬於港隊的6位劍擊男女神，讓大家大飽眼福！

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