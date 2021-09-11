你知道原來大腦也分成不同類型嗎？如果要讓我們大腦的能力充分發揮出來，首先要了解自己的大腦屬性，從而將優點揚長避短地發揮出來。早前日本節目《月曜から夜ふかし》分享了人氣心理測驗，只要從一張圖裏選出你最想身處其中的位置，就能透過那個地點分析你的大腦屬於哪一種類型，到底自己是聰明的理智型、還是浪漫的感性型呢？



請在圖中選擇一個你最想身處其中的位置。

【1】坐在直升機俯瞰地面

【2】拼命地騎單車上山

【3】坐在汽車副駕位上山

【4】騎單車飛快地下山

【5】乘坐汽車下山

【6】乘小艇橫過湖面

【7】和戀人坐在長椅上看風景

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如果未有時間看畢每個答案分析，可先看以下的大腦屬性分類結果。👇

【1】坐在直升機俯瞰地面－爽快型大腦

【2】拼命地騎單車上山－ 踏實型大腦

【3】坐在汽車副駕位上山－樂觀型大腦

【4】騎單車飛快地下山－活躍型大腦

【5】乘坐汽車下山－主動型大腦

【6】乘小艇橫過湖面－靈活型大腦

【7】和戀人坐在長椅上看風景－多愁善感型大腦

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同場加映：心理測驗｜愛深夜食杯麵的人最不受歡迎？4款宵夜秒測你隱藏缺點

你有沒有試過因為沒有桃花運而感到困惑，或者覺得現時的感情狀況到達「瓶頸位」？那麼可能是你還未了解清楚自己的戀愛性格！最近日本女生資訊網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要從5款雪糕口味挑一款，便能知道戀愛中的你是怎麽樣的人，助你感情路上一臂之力！

【問題】面前有5款雪糕，你會選擇哪一種口味？

【A】草莓味

【B】雲尼拿味

【C】朱古力味

【D】薄荷朱古力味

【E】咖啡味

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想看完整結果，點擊看全文：心理測驗｜「夏天代表什麼」測你真正欲望 海邊想辭職西瓜最貪心