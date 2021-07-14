千萬不要以為自己年輕就不會患上認知障礙和腦退化症（前稱為老人癡呆），其實很多日常生活發生的糊塗事，都有可能是大腦給你的警告！最近日本節目《教えて！ニュースライブ 正義のミカタ》介紹治療有關疾病的藥物時，提到認知障礙年輕化，並列出5項事情讓大家初步診斷自己有沒有患上「老人癡呆」的徵兆，原來經常忘記日期都是其中一個症狀？



認知障礙和腦退化症（前稱為老人癡呆）日趨年輕化，根據世界衛生組織的報告顯示，全球有超過5000萬名認知障礙患者，而科技發達的日本居然還是擁有最多認知障礙病人的國家！

最近，日本節目《教えて！ニュースライブ 正義のミカタ》邀請到東京大學畢業的精神科醫生和腦部專家和田秀樹，介紹認知障礙的預防方法，以及檢查自己有沒有患病初期徵兆的診斷。這個檢查總共有5件事，只要中了其中兩項，你便有可能出現認知障礙症狀！診斷的其中一項是「曾經忘記今天是何月何日」，相信很多年輕人也曾在日常生活經歷過。

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同場加映：日漫已被中國超越？內地瘋狂挖角 日媒分析中國動畫只有一個弱點

最近日本的電影和動漫業界開始傳出「即將被中國超越」的說法，到底是否真有其事？有媒體對這件事進行了詳細分析，發現中國的動漫產業發展神速，市場規模在10年來上升超過1倍，原創作品亦越來越高質，販售動漫精品的商店開始用國貨取代日本動漫精品。不過，電視台邀請專家解說時，卻認為日本作為「動漫大國」的地位依然不會動搖，全因中國內地一個重大的死穴！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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