專屬於自己，只有我一個人的王國！在香港這個寸金尺土的地方，相信不少人都非常嚮往自由又可以隨心所欲的獨居生活。日本媒體就獨居生活會有的兩三事，訪問了正在一個人生活的年輕人在生活上的趣事。不知道又會不會引起你的共鳴，還是對獨居生活卻步呢？



日本網站TRILL早前就獨居的兩三事做了調查和訪問，發現不少獨居人士都有一些生活上的共通點和共鳴呢。

👇👇👇點圖即睇獨居兩三事👇👇👇

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【1】一個人就是任性

因為一個人生活，所以混亂程度直線上升！「一個人生活，要好好地整理鞋櫃太麻煩，就隨便放在門口了。拖鞋、涼鞋、運動鞋全都隨意散落在門前。」2X歲的學生表示，混亂程度不像是一個人住，散放的鞋子多得好像是大家庭的數量。

【2】安全至上

一個人生活雖然很自由，但是獨自一人在家時難免會格外小心以免有任何意外發生吧。為了避開可疑的來訪和上門銷售等，不少人都會選擇獨自在家時裝作不在家。除了會有快遞來等等自己預想中會出現的安排外，其餘時間為了安全起見都會裝作外出。

【3】儀態是甚麼？

受訪的3X歲的護士表示，獨居生活把廁所門長期打開是最開心的事了！ 甚至打開廁所門開大，反正得自己聞到臭!



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（節目截圖）

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