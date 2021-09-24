童言童語經常令人哭笑不得，日本最近有個可愛1歲小萌娃從會說話起就一直對著猩猩叫媽媽，這個可愛的舉動引起話題，連日本節目KBC九州朝日放送也為此作報導！節目其後更發現小孩叫猩猩做媽媽，背後原來有段故事，真相更令不少網民感到衝擊！



（節目截圖）

這位小萌娃叫おとは（Otoha），是今年只有一歲的小寶貝！每當她看見猩猩或是猩猩的圖案都會大叫：「是媽媽啊！」到底おとは為甚麼會有這麼可愛的童言童語呢？背後原因原來很窩心！

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經常有都市傳說傳言寶寶們在降生到這個世界前會在天上排隊選擇自己的父母，おとは的這個故事像認證了這個暖心的說法呢！因為覺得媽媽很有趣而選擇她成為自己的媽媽，成為了最重要的家人，真令人感到窩心。你又有聽說過這個都市傳說和可愛的童言童語嗎？

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