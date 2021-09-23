《魷魚遊戲》9月17日在Netflix上映大獲好評，一直是網民討論話題之一，連帶劇中女星人氣急升，IG追蹤人數大幅上升，飾演姜曉的鄭浩妍已經有超過180萬follow，十分誇張。



有超模接班人之稱，飾演「067」姜曉的鄭浩妍、慘情角色專家，飾演「240」智英的李瑜美、以及戲劇女王，飾演「212」韓美女的金珠姈，憑《魷魚遊戲》打開知名度。上映至今短短一星期，已經成為話題人物，特別是李瑜美，7天內IG的追逐人數勁升８倍，她們的背景也漸漸為網民所知，原來來頭一點也不小！

左起金珠姈、李瑜美、鄭浩妍三人的合照。（IG@ leeyoum262）

李瑜美的影視作品大多以悲情角色為主，令她有「慘角專業戶」的外號，同時亦令她的演技備受磨練，在《魷魚遊戲》中的演出更令人眼前一亮。另外金珠姈及鄭浩妍，來頭一點也不少，鄭浩妍在模特兒界的新星，follow人數高達190萬，金珠姈雖然只有6萬followers，不過每張照片的心心數量都奇高，三人的合照更有逾6萬like，非常誇張。

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原來《魷魚遊戲》是鄭浩妍第一部影視作品，已經引爆人氣！同時在短短幾小時內，IG追蹤數已經由180萬上升至190萬，突破200萬大關指日可待！

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