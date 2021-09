《魷魚遊戲》9月17日在Netflix上映大獲好評,一直是網民討論話題之一,連帶劇中女星人氣急升,IG追蹤人數大幅上升,飾演姜曉的鄭浩妍已經有超過180萬follow,十分誇張。



有超模接班人之稱,飾演「067」姜曉的鄭浩妍、慘情角色專家,飾演「240」智英的李瑜美、以及戲劇女王,飾演「212」韓美女的金珠姈,憑《魷魚遊戲》打開知名度。上映至今短短一星期,已經成為話題人物,特別是李瑜美,7天內IG的追逐人數勁升8倍,她們的背景也漸漸為網民所知,原來來頭一點也不小!

左起金珠姈、李瑜美、鄭浩妍三人的合照。(IG@ leeyoum262)

李瑜美的影視作品大多以悲情角色為主,令她有「慘角專業戶」的外號,同時亦令她的演技備受磨練,在《魷魚遊戲》中的演出更令人眼前一亮。另外金珠姈及鄭浩妍,來頭一點也不少,鄭浩妍在模特兒界的新星,follow人數高達190萬,金珠姈雖然只有6萬followers,不過每張照片的心心數量都奇高,三人的合照更有逾6萬like,非常誇張。

原來《魷魚遊戲》是鄭浩妍第一部影視作品,已經引爆人氣!同時在短短幾小時內,IG追蹤數已經由180萬上升至190萬,突破200萬大關指日可待!

