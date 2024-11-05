日本是一個相信萬物有靈的國家，一直以來關於術式、風水等的討論都不為罕見。近年日本流傳的一個說法，在東京都內，蘊藏了一個在江戶時代佈下的結界！到底這個結界是誰人設立的呢？目的是甚麼？又把結界設置在東京的哪個位置呢？



（節目截圖）

日本綜藝節目《世界の何だコレ！？ミステリー》最近就東京結界這個傳聞做了一個探討的單元。原來不單只是設置了結界，江戶時代把幕府設立在東京也有背後的風水原因！

👇👇👇點圖看東京結界和風水👇👇👇

+ 43

東京是香港最常去的旅遊地點之一，是不折不扣世界有名的大都市。然而在東京就有流傳著一個都市傳說：傳聞德川家康和他最信任的手下在東京佈下了結界！傳言在江戶時期，把幕府定在江戶而不是京都也是有風水原因。

不少人相信德川家康佈下的結界是咒術。咒術亦有分好壞，不少人認為德川家康的結界是在保護日本。到底結界藏在東京哪裡？把幕府設在東京的風水原因又是甚麼呢？綜藝節目《世界の何だコレ！？ミステリー》請來了東京大學研究及編寫歷史的本鄉教授為大家揭秘。

教授指出江戶時期的城市規劃是為了佈置結界而定的，連幕府也是！位於上野公園的上野東照宮可說是最重要的建築之一了！ 因為上野東照宮是把德川家康當作神明祭祀的神社，在東京佈置了結界的幕後推手也安置在此。

遵從在1616年德川家康病危時的願望，把主人和家臣三人一同安置的地方就是上野東照宮了。當中同時是一名僧侶的家臣天海，便是佈下東京結界和定下江戶城市規劃的最大功臣。德川家康把江戶的都市設計全都交付給天海。當時天海使用「の」型的設計，讓江戶可以無限擴張永續繁榮。這個設計就一直流傳至今。但為甚麼要把幕府建設在江戶呢？

原來是因為江戶的四方風景實際是一個風水寶地！東面向隅田川（河）、南面向東京灣（海）、西面向東海道（道）、北面向日光山（山），是形成「四神相應」的環境。「四神相應」是來自古代中國的一種風水術式，風水上認為這樣的環境是寶地，會得到繁榮發展，因為四面協和可以得到很好的循環。

為了江戶時代人民及日後的繁榮，天海就把幕府也就是首都設立在江戶了。那麼傳說中的結界又是怎麼一回事呢？日本是一個非常著重整潔的民族，從古時開始便是民族的核心思想。在城市設計時，天海便想定下結界，保護江戶不被邪污入侵。於是他在江戶的四個地方設立了四個建築物形成結界。

第一個結界設在位於上野的寬野寺。寬永寺是天海在1925年建造的，位於江戶的東北方。而東北方是由古時開始被稱為鬼門關所在的地方，為了防止邪氣從鬼門關進入江戶而建造了寬永寺。

第二個結界位於旅遊勝地淺草寺。因為東北是一個大範圍，所以需要雙重結界點來封住鬼門，保護江戶。

第三個結界是位於港區芝公園的增上寺，由於西南方是裏鬼門的所在方位，為了封住裏鬼門建了增上寺。提高防禦力，為的是保護江戶不被邪魔侵擾。

第四個結界是位於千代田區的日枝神社。日枝神社門前放置了專門守護鬼門的猿猴石像，加強結界。江戶可說是被咒術包圍的城鎮，保護其免受污穢侵入。

不過除了鬼門所在地之外，四個結界設置的地方其實還蘊藏秘密！首先把對角的寬永寺和增上寺用線連起。然後也把鎮守鬼門和裏鬼門的淺草寺和日枝神社連起，就會發現兩條線相交的地方就是皇宮的所在地！

結界可說是為了守護日本的政府中心而設置在這四個地方的，這也是古時非常重要的將軍們所在的地方。天海在城市設計時甚至也考慮到了從天空觀察的景象。德川家康死後，天海建造了東照宮並按其遺願安放了德川家康，兩人可說是直到今時今日也在守護日本呢。

沒想到香港人最愛的旅遊勝地東京，流傳多年有關東京內藏有結界的都市傳說竟是真有其事呢！早在二百多年前的江戶時代，德川家康和家臣就為了江戶人民和日本的將來仔細地佈下可以保繁榮平安的結界。日後我們再到東京旅遊時，不防到結界所在的四個神社參拜，感受一下！