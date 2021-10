日本最強牛郎ROLAND出名是金句王,他最近於YouTube上載影片回答粉絲73條問題,其中被問到從來未公開過的體重,他回答「60公斤」後被要求磅重,當場被揭穿謊言實際重74.9公斤!ROLAND淡定一句神回應不但讓網民立即原諒他,還在網上瘋傳大讚「轉數超快」。《Opener 開罐》在影片中額外精選了30句爆笑神回應,原來ROLAND還自爆了自己從沒拍過拖卻不是處男!



被稱為日本第一牛郎的ROLAND,過去曾因過份自戀和愛炫富的性格而多次成為話題,其自創金句「世界上只有兩種男人,我,和我以外的」更讓他在亞洲一炮而紅。近年他轉行由牛郎變老闆和YouTuber,現在擁有8間公司,YouTube頻道訂閱人數超過100萬。他為了答謝粉絲而模仿《VOGUE》拍攝73條問題快問快答,自爆出來沒有公開過的秘密。

這條影片再次出現了大量ROLAND式金句,其中他被問到體重時,首先聲稱自己重60公斤,然後被主持要求立即上磅量體重,才發現原來真實重量比報稱的足足重了約15公斤,有74.9公斤!謊言被拆穿後,ROLAND淡定地說:「體重有60公斤,自信有15公斤。」憑著高情商和轉數快腦袋,將尷尬局面扭轉成網民大讚的神回應,更有人表示「以後別人問我的體重也要這樣回應!」《Opener 開罐》在影片中額外精選了30句爆笑神回應,👇👇👇點擊圖片看ROLAND最新金句👇👇👇

以下是其中10句精彩金句:

【1】你為什麼每天戴太陽眼鏡?「因為太耀眼了,我的未來。」

【2】如何評價自己的人際關係?「我就是自己最好的朋友。」

【3】將來的夢想是?「已經全部實現了。」

【4】你覺得自己的不足之處是什麼?「我尋找了29年。」

【5】手機和銀包以外的必需品是?「自信。」

【6】只能第一樣東西都無人島,你會帶什麼?「鏡子。」

【7】你每年都會去新年參拜嗎?「不,應該是大家來參拜我。」

【8】最珍惜的一句話?「世界上只有兩種男人,我,和我以外的。」

【9】分享自己最近學到的英文句子。「As you know, I’m Roland, so you don’t have any choice. You have to say YES or YES.」

【10】要怎樣才能成為勝利組?「我不是勝利組,是壓倒性勝利組。」

