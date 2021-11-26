近日網傳《全民造星IV》的「Ada仔」姜咏鑫是姜濤當年中學時的暗戀對象，更被指拒愛後周圍唱。不過昨日（11月25日）姜濤上Chill Club，見記者時澄清，自己的暗戀對象並非「Ada仔」，還說「嘩……我諗我中學都應該冇乜女仔肯收我做兵，咁肥！」。

其實身為暗戀王的姜濤以往透露，他曾向Google大神請教點表白，然而卻被芸芸的金句搞到出晒事！開罐Opener為你精選5句一出口便後悔，被人笑足一世的表白膠句，當然不少得5句必勝表白真．金句！



近日有網民爆料指《全民造星IV》的「Ada仔」姜咏鑫是姜濤當年中學時的暗戀對象，對方拒愛後不但周圍唱，更將姜濤當時的「肥仔相」PO上社交網站。但姜濤昨天（11月25日）上Chill Club時向記者澄清，Ada仔只是普通的中學同學，並不是自己的暗戀對象，擔心事件會造成對方的困擾。姜濤還表示當時自己的樣子，大概也沒有誰會收自己做兵「嘩……我諗我中學都應該冇乜女仔肯收我做兵，咁肥！」。

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《全民造星IV》截圖

其實身為暗戀王的姜濤亦曾有不少單箭頭的戀愛往事，他在Mirror頻道中透露，他曾試過請教Google大神，希望用金句表白成功，卻因此而出晒事。姜濤表示因為當時想不到開場白的關係，才上網查找頭緒，誰知一出口便嚇怕了對方！他說Google教他對女生說「不如你做我女朋友吖！你做我女朋友我就會餵肥你喇！」連一旁的Edan都嚇了一跳直指完全跳晒steps，結果當然是失敗，那女生冇再覆姜濤。

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相信大部分人在面對心儀的對象時，都會手足無措，不知道說什麼才適合，其實失敗並不可怕，最重要的是能從中學習。開罐Opener便為你精選5句網民投選一出口便後悔，被人笑足一世的表白膠句！同時附上5句必勝表白真．金句，快看看哪一句最適合贏得對方的心吧！

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其實以上的表白方式也只是一個提高成功機率的方法，要是對方對你有意思，相信說什麼對方都會好大機會答應。相反，對方要是對你沒意思，那麼無論你奉上真心，還是誠懇告白，只可以說「這些機會都不是屬於你的」。

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同場加映：聖誕前出Pool要學！連登網民5個追女良心建議「表白是沒有用的」

聖誕節又到，單身狗又要煩如何度過......有連登網民「秋菊之落英」為一眾單身巴打着想，不辭勞苦發千字文，題為「溝女建議，希望幫你聖誕前出Pool」，詳列5個良心建議，教路如何追女仔，分別是千祈唔好用太多時間溝一條女、千祈唔好識咗一排就表白、千祈唔好成日傾偈、千祈唔好對條女太好太主動、俾條女知道有競爭者等，全部都非常具體，不少網民都大讚非常實用。

點擊連結看全文：聖誕前出Pool要學！連登網民5個追女良心建議「表白是沒有用的」