俗語話女人心海底針，明明嘴上說著不介意，轉過頭臉卻變得比川劇還快。她們心中的想法就好像矇上了一層沙，讓旁人抓破頭皮也不思其解，到底是自己做錯了事，亦或誰又惹火了她。各位每天都處在水深火熱的男友們，快看看以下TOP10女人成日會講的大話吧！



《便利店新星》劇照

相信每位男友們都曾有過以為「是但」是「是但」，「冇嘢」但「有嘢」，結果天真中伏的慘痛經歷。近日有網民在Facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」中以「女人成日講咩大話」為題，訊問一眾網民曾因此而中伏的經驗，並立刻引起了網民們的熱烈回應。

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當中除了「帽事」類的大話外，大部分都是口不對心的類型，比如「冇所謂」、「冇嬲到」、「我冇嘢」等，都是令男友們一瞬間手足無措的說話！以下總結了女人最愛講嘅大話TOP10，快看看有沒有哪句讓你回憶起自己中伏的慘痛經歷吧！

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雖說有時女人的心意，真的比六合彩的中獎號碼還要難猜，但其實歸根究底，她們想要的也不過是另一半對自己的關心和疼愛。下次女友再說出「我冇事」的時候，試著用耐心的態度問問她生氣的原因吧！

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臨近年尾，相信不少人都想把握時間於聖誕前成功脫單！不過別以為約到出街便成功，一個不小心於初次約會時「做錯事」，隨時令你在對方心中的印象分大減！近日有連登網民化身人生導師，大談出街約會扣分的行為，好讓一眾單身人士免中伏！雖然俗語有話「你的樣子如何，你的日子也必如何」，但若在約會時不斷暴露不好的一面，或是不細心、或是不準時，樣子還是救不了你的……從網民提出的多個扣分位中，其中一個需謹記的要點便是「唔好扮熟」。

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