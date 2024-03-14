不少剛踏出校園，出來社會工作的職場新鮮人因不懂人情世故，有時在公司得罪同事或上司也不自知。有連登網民力數在職場上Ｎ個得罪同事也不自知的行為，引起不少激烈回響，大家不妨看看自己曾否做過！



《大叔的愛》截圖

有網民在連登討論區開POST 「職場上做左D咩行為得罪左人自己唔知」，指出職場上入世未深的菜鳥很多時行為會得罪同事，他更拋出幾個觀點讓網民們討論，例如一班同事去飲茶自己叫灌湯餃、講同事壞話仲開人名等等，雖然部分論點其他網民未必認同，但也引起不少激烈討論，當中「痴同事車坐」更成為討論焦點。

👇👇👇15個職場菜鳥「得罪人都唔知」的行為👇👇👇

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1. 同事好心揸車車埋你 自己走去坐咗後座

2. 一班同事飲茶，嗌咗個灌湯餃俾自己食

3. 啱啱新入職嗰陣做嘢太快手，搞到老細知道原來件嘢好快做得完

4. 開大門出/入門口，知道後面有人要幫手都唔托住度門

5. 講同事壞話都算，仲要開人名

6. 次次last minute 先交嘢搞到下一手勁趕

7. 自己有嘢需要人幫手，直接衝過去同事個位叫人幫你

8. 講嘢無望人哋，掛住望mon

9. 男人去尿兜痾尿，明知有其他位，但偏偏要企隔離。不特止，有時仲要傾工事

10. 水就識斟，但水就唔換，有同事仲帶定兩支吉樽斟公司水。

11. 叫人幫手做野一句唔該都無；幫你做到O晒T 一句唔該都無。

12. 以前唔小心執咗人哋湊開個客，仲問人介唔介意，佢話唔介意……

13. 大佬(上司)返工遲到，大大聲問佢係咪塞車

14. 問人工，仲當眾問人年齡

15. Email唔cc俾自己上司

樓主指「同事好心揸車車埋你，自己走去坐左後座」，雖然不少網民都認為這樣做代表無禮貌，當了同事是司機，但如果幾個同事痴車，又應該是誰坐副駕座才最啱身分？有網民表示「前排乘客位要讓比大佬坐？大佬指上司/老闆之類」，而且若有同事坐副駕位在途中落車，也應該揾一個坐後座的同事補位上前坐，以避免揸車同事猶如的士司機。而有份痴車坐的同事，也應該幫手俾停車場或隧道錢，令「車主個心會舒服d」，並非老憑要車大家。在職場勇敢生存真是大學問呢！