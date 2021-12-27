聖誕節街裡愛人一對對，有沒有想過單身狗的感受？其實拍拖都不一定好，有網民在連登討論區發文，狂數自己前度做過的PK事，為大家帶來一個不一樣的聖誕節，還是那句老話：其實自己一個更開心。



有些情侶表面欣愛，其實充滿暗湧。（《來自星星的你》）

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網民「抑鬱之鬼」在連登發文「一人一個ex嘅仆街行為」，指自己朋友的前度，不時問她朋友借錢兼不還，又透露對方試過在旺角潮牌鋪頭盜竊被捕，直言「我知你會睇到，我想同你講，你收皮啦 ，淨係識得洗女人錢！」帖文引來大量網民圍觀，指她的朋友就是她自己，亦有其他網民開始分享自己前度做過的PK行為。

👇👇👇按圖看前度PK行為👇👇👇

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大家的前度又做過甚麼PK行為呢？留言分享一下吧。小編就沒有這個煩惱了，因為沒有ex，哈哈哈嗚嗚嗚。

同場加映：富二代男友口說結婚卻炒股輸身家 女友怨毫無planning糾結想分手

如果有一天，你識認了9年，已經談婚論嫁的富二代男友，對你說他炒股炒燶了，更欠上債務，你會怎麼做？近日有女網民在連登討論區發文，指男友平日已經遊手好閒，不願打工，平日也沒儲蓄習慣，現在身家歸零，令樓主驚覺，男友根本從來沒為大家的將來計劃過。👉按圖看最後點收科👈

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