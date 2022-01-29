【2022/農曆新年/虎年】說到農曆新年，除了傳統的習慣外，有不少家庭都他們各自一套的特別習俗，比如：一定要食過某種食物新年才算圓滿、或是要穿鮮艷的底衫褲才夠喜慶等。雖說農曆新年事事吉利，但「寧可信有，不可信其無」其實新年亦有不少禁忌需要遵守，否則未來一整年都會行衰運！



《愛回家》劇照

相信自小父母都會告訴你別在年初一洗頭沖涼，甚至打爛東西，因為會洗走自身和家中的財氣。然而，小時候百無禁忌，雖聽到父母所說，但心裏並不怎麼認同。直到年紀漸長，才發覺世事還是「寧可信有，不可信其無」！

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數到新年最多禁忌的一日，非大年初一莫屬！除了以上談及的兩項外，原來用全名催人起身，會令對方全年都被人催促做事；除此之外，大家在拜年時，別因為等長輩們寒暄，太無聊而犯困睡著，因為這樣會使人全年懶散如樹懶，也會影響事業運。

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新一年的來臨，就讓我們忘掉上一年經歷過的辛酸和厄運，重拾心情重新出發！大家家中又有沒有什麼特別的習俗或禁忌需要遵守呢？

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農曆新年又就快到，相信不少人都會想藉斷捨離令家居變得更整潔。可是對於一般人來說，要做真正而決斷的斷捨離談何容易！日本雜誌《サンキュ》曾分享由筆子さん（極簡主義者）設計內容相當具體的斷捨離清單，以衣服為例，並不會只叫你掉衣服，而是「一年中未曾穿過的衣服」、「已發黃的衣服」，讓你從具體使用情況和物件狀況等方面去決定一件東西的去留！大家不妨好好參考，以便大家進行斷捨離時更順暢及減低失敗的機會！

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