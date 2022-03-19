日本寵物小精靈化石博物館　比卡超變考古學家　怪顎龍真身係暴龍

《寵物小精靈》是很多人的童年回憶，牠們看上去雖然跟我們人類普遍認識的動物或物品相似，活在幻想世界裏面的生物。最近日本國立科學博物館舉辦了一個《寵物小精靈化石博物館》巡迴展覽。展品將寵物小精靈變成化石，並與現實世界真正存在的化石放在一起作比較。在將寵物小精靈活生生帶到現實世界的同時，也讓到訪的客人可以學到不少知識。想知道小精靈的化石會是甚麼樣子?那就快點往下看吧!



（YouTube：ポケモン公式YouTubeチャンネル 截圖）

寵物小精靈有不少是參考現實世界的動物和物件創作，大家又有沒有想像過他們的內部構造會是怎麼樣呢? 這次本國立科學博物館舉辦的化石展覽將二次元結合考古學，透過寵物小精靈講解化石的各種知識，滿足粉絲的好奇心。展館裏面還會有考古學家裝束的比卡超博士出巡，造型非常可愛，一起來看看吧!

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日本國立科學博物館最近舉行《寵物小精靈化石博物館》巡迴展覽，由2022年3月15日起到6月19日於上野公園的博物館展出一批寵物小精靈化石，吸引大批粉絲到訪。場館内多處將寵物小精靈化石與真正存在的化石放在一起。讓來訪者可以作左右對比，學習關於化石的知識。有到訪者表示展品和説明做得非常細緻，看得出主辦方對細節的執著。

（YouTube：@InternetMuseum 截圖）

説到寵物小精靈就必須提及他們的進化系統。這個展覽在當中很認真地説明了寵物小精靈世界和現實世界進化的分別。到底爲甚麽寵物小精靈的進化與人類對進化的認知有這麽大出入呢？當然是「因爲佢哋係不可思議的生物囉！」

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主題展品包括怪顎龍（ガチゴラス）VS 暴龍的化石，並化石盔（カブト）、太古羽蟲（アノプス）、菊石獸（オムナイト）和觸手百合（リリーラ）等等化石。到場參觀的人還有機會遇見考古學家裝扮的比卡超，十分可愛。當然不少的寵物小精靈X化石的周邊商品；有場刊、考古學家裝扮比卡超公仔、環保袋、筆、馬克杯和掛飾等等小物。

怪顎龍（ガチゴラス）VS 暴龍（YouTube：@InternetMuseum 截圖）

很可惜現在因新冠疫情不能到日本旅遊，不然小編也很想到博物館親身看看各種寵物小精靈的化石啊！

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