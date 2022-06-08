最近經常下雨，除了令人覺得特別有睡意之外，還有因爲不能室外曬衫而帶來的陣陣噏味。究竟怎樣才可以解決這種味道呢？有專家表示衣服噏味的源頭竟然是屎？！



進入梅雨季節，很難找到有一天是完全沒有雨水可以在室外用陽光曬乾。最終被逼在室内晾衫時，不但會覺得濕度高衣服乾得慢，而且等衣服晾乾後也會留下一陣噏味。日本lifestyle網站CHANTO WEB最近就訪問洗衣專家鈴木新，向他請教噏味的成因和在室内晾衫時該怎樣做才能防止噏味。

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專家鈴木表示衣服的噏味其實來自一種叫莫拉氏菌屬的雜菌。這種雜菌平常寄生在人類或寵物的口腔和黏膜，在特定的溫度和濕度、將污垢作爲營養繁殖。而洗衣服後衣服保持潮濕5至6個小時或以上，就會滋生大量莫拉氏菌，而細菌在增殖過程中會產生糞便，從而變成噏味。所以在洗衣之後應該立刻晾起，並在6小時内令它變乾才不會產生異味。

原來噏味竟然是雜菌的糞便？！如果不想聞屎又應該怎樣做呢？鈴木講到室内晾衫要注意的有3點；溫度、濕度和風。溫度要高、濕度要低、空氣要流通。最佳晾衫的位置是溫度差少又通風的地方。雖然不少人會習慣將衣服掛在窗戶附近，其實室外空氣和室内空氣之間的溫度差很容易產生露水，濕氣也會相對高。所以較通風的位置，例如房間正中心或走廊是較好選擇。特別是有人會經過的位置，因有帶動氣流衣服會更易晾乾。在乾爽的浴室中開抽氣扇晾衫也是可行方法。

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鈴木亦提出可以將抽濕機和空氣循環扇並用，有效加速衣服變乾，從而不會產生異味。將空氣循環扇直接放在衣物下面吹，消除室内溫差和減少露水產生，讓衣物速乾。專家亦提醒衣物接觸到皮膚的那一面一定會有更多皮脂、汗跡等，如果洗得不乾净就會有大量莫拉氏菌繁殖。因此洗衣服時應該將所有衣物内外翻轉，晾曬時則要記住每件衣服之間保持一個拳頭的距離。而且衣物應該由長至短往内排列，在兩側掛較長較厚的褲子或連身裙，靠近中心部份則掛上較短的毛巾或襪子等，改善空氣流通。

夏天天氣難以觸摸，有了洗衣專家的貼士，現在大家無論晴天雨天都一樣可以無懼噏味放心晾衫啦！

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