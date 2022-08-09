BLACKPINK世巡明年1月來港開騷　成員們原來都是名門望族出身？！

【BLACKPINK/ 演唱會/ World Tour】疫情下有許多演唱會都被逼取消或者延期，韓國人氣女團BLACKPINK於8月9日就公開行程表宣佈將舉行「BORN PINK」全球巡迴演唱會2023年1月來港開騷，令一衆粉絲非常期待。但大家又知不知道其實BLACKPINK的成員們出身非富則貴，有一人更是皇族後裔！



（Twitter：@BLACKPINK）

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韓國女團BLACKPINK今日（9日）在各個官方平台上公開了WORLD TOUR「BORN PINK」的行程表，當中暫定將在來年（2023年）1月13及14日在香港舉辦演唱會，各位BLINKS終於有機會可以見到偶像了！除了在全球擁有很高人氣，其實BLACKPINK成員的出身也非常驚人，不但有皇族後裔，其他成員也是出自超强世家！

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