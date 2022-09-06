9月最多人出軌因為放完暑假？全年偷食月份排名出爐呢三個月高危!

無論情侶或者夫妻，在一段關係裡面相信大家都是最怕「第三者」和「出軌」這兩組詞語。當這兩樣東西出現或發生，大多都表示著一段關係的完結，即使能繼續，那亦即消耗了關係裡面的誠信。近日，有英國研究指出偷情竟有高峰期，某些特定月份會好容易令人出軌，各位有另一半的人士要好好注意啦!



圖為《幕後玩家》劇照

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根據英國《每日星報》報導，英國大型約會網站《Illicit Encounters》公布了關於偷情的研究結果。該網站針對2000名人士進行調查，結果顯示9月是最可能偷情人數最多的月份，與其他月份比較更高出了22%，更有個新的名稱「Sex-tember」。

研究指出，有31%女性和32%男性選擇9月為最有可能偷情的月份。有32%女性和34%男性表示暑假令關係有壓力，而關鍵原因是因長時間相處會令大家對於雙方吸引力減少。此亦是9月超越了1月成為偷情月份之冠的原因。

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該網站研究更指出，有34%男性和31%女性表示疫情改變了約會習慣，有21%男性和19%女性表示，「回到公司後會更想偷情」。兩性專家Jessica Leoni指因在家工作即將結束，大家陸續回到辦公室工作，今年偷情情況將會「更加顯著」。

專家亦表示，以傳統來說1月依然是偷情高峰期。1月依然是排列在第二名，有24%男性和22%女性選擇1月為偷情最多的月份。專家更列出「偷情月份」的機率排名榜，大家快快看要注意哪幾個月份!

【第一位】九月

【第二位】一月

【第三位】七月

【第四位】六月

【第五位】八月

【第六位】五月

【第七位】十月

【第八位】三月

【第九位】十一月

【第十位】四月

【第十一位】二月

【第十二位】十二月

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