明日戰記｜對白被指超級中二病　網民硬譯爆笑港式英文：順耳好多

《明日戰記》8月25日上畫以來香港票房報捷，截止31日為止票房直逼3000萬，更獲「高達之父」機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師Mark Dippe等國際大師級人馬開口力撐，但有網民坦言部分對白「中二病」。



《明日戰記》劇照

網民則對《明日戰記》有讚有彈，有人認為文戲不足，CG技術也跟荷里活製作有一段距離，不過最為網民熱議的，還是戲中的多句洗腦對白，有網民坦言部分對白「很中二病」。有網民更在連登討論區開POST，指其實戲中對白之所以讓人有尷尬感覺，全因是廣東話的源故，若將該等對白轉為英文，即會順耳很多。

於是不少網民腦洞大開，紛紛將戲中被認為很中二病的對白譯成港式英文，當中不少翻譯對白超爆笑。

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《明日戰記》劇照

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《明日戰記》正式在香港上映，古天樂早前在內地宣傳時淚灑當場，又表示「看過的都是我老婆」，不禁令香港影迷心痛，紛紛入場支持。網民表示電影比預期中好，不過初次執導的吳炫輝文戲處理略為不足，更有網民想像改由其他香港名導演負責，劇情隨時加入大量個人風格，相當爆笑。

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