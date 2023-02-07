加拿大救生艇計劃延長2年　90後港女親述經歷嘆：呼吸都要畀稅！

加拿大「救生艇計劃」自實施起吸引不少港人移民當地。2月6日當地政府就發表公告延長開放式工作簽證（Open Work Permit）的申請日期2年，並擴大計劃讓過去10年內畢業的港人也符合資格申請。《開罐》Opener就訪問了2021年到當地留學的港女Sandy，分享她辦理留學的經歷和在當地的生活。當中她最不習慣的竟然是這件事……



（受訪者提供圖片）

每年有不少港人都會選擇到海外升學、留學，除了英國和澳洲以外，開放「救生艇」方案的加拿大也是人氣目的地之一。《開罐》Opener訪問今年29歲的Sandy，她分享自己出社會工作數年後，希望可以嘗試一下新環境，於是便決定到加拿大留學。因有親友住在多倫多可以有照應，她便選擇當地為留學首選城市。

修讀文憑學費較低

Sandy表示，她在香港持有學位，本想到當地讀Master學位，但作爲International student學費比較貴，如果選擇讀College證書文憑學位，學費會便宜2至3倍、「CP值比較高」。於是她最後選擇入讀聖力嘉學院（Seneca College）兩年制的創意媒體科目Diploma，表示自己希望嘗試不同拍攝環境「佢好似IVE咁係一個容易應用嘅Program，有得做Intern、學到好上手實用。加拿大工作文化亦一樣都好Practical」。被問到畢業後是否打算留在當地，Sandy就表示「救生艇政策好開放，讀完兩年中學或以上學歷就可以申請永久居留」，她也打算從學院畢業後留在當地找工作，自行準備文件透過計劃Stream A申請移民。

（受訪者提供圖片）

Stream A（留學移民）要求：

【1】申請人須持有香港特區或BNO護照

【2】申請時及申請獲批期間需身處加拿大

【3】在加拿大擁有有效臨時居民身份

【4】打算住在加拿大魁北克省以外的任何省份或地區

【5】申請前3年內於加拿大指定大專程度學習機構畢業，當中修讀:

（i）至少2年課程的文憑（非研究生或研究生）或

（ii）學位（副學士、學士、碩士或博士）或

（iii）至少一年的研究生或研究生文憑或證書，以及

至少50%課程需在加拿大完成（面授或網上）。



Stream B（工作移民）要求：

【1】申請人須持有香港特區或BNO護照

【2】申請時及申請獲批期間需身處加拿大

【3】在加拿大擁有有效臨時居民身份

【4】打算住在加拿大魁北克省以外的任何省份或地區

【5】於申請前5年內畢業，並具有以下條件之一:

（i）於加拿大修讀至少2年課程的文憑，或來自指定專上教育機構的學位（例如，副學士學位、學士學位、碩士學位或博士學位）

（ii）加拿大指定專上教育機構頒發的至少1年課程的文憑或證書

（iii）相當於至少2年的加拿大大專文憑/加拿大大專學歷/至少1年的加拿大研究生或研究生文憑或證書的外國教育證書

【6】在申請之前3年內於加拿大至少全職工作12個月，或任職同等時間的兼職（最少1,560小時）。



（Tom Carnegie/ Unsplash）

出去食飯要13%消費稅+13%小費

論到升學移民，不少人都會擔心不習慣當地的生活和飲食。Sandy談到自己逗留至今超過一年，覺得「其實都好方便，最大唔同只係出去買嘢要俾13%稅」。在加拿大安大略省購物時需要付13%消費稅，而且到餐廳飲食時還最少要給13%小費，令Sandy慨嘆「呼吸都要俾13%稅」：「淨係去飲茶，每個人人均消費都要30蚊加幣（大約港幣176元），如果加埋13%消費稅，再加13%小費其實都真係幾『揦脷』。」雖然加拿大超市較香港大，又有會員制連鎖店Costco，但考慮到需付消費稅，其實也不會「划算」多少。

不過Sandy指即使加拿大地方大，買餸沒有大家想像中麻煩，地鐵和巴士配套都很方便。她自己每兩三天就會去買餸，「每次洗費其實同香港差唔多，30至40加紙（大約港幣171-234元）左右」。

電話費貴+訊號超差

除此以外，在加拿大用手提電話都令她懊惱。「以前成日鬧香港地鐵訊號差，但係加拿大好多地鐵站（TCC）都冇data，要去到露天TCC站先有。同埋data plan貴到你唔信，我已經用緊學生plan，但係都要35加幣（大約港幣200元），仲要係15GB有限data，價錢係平時喺香港嘅2倍！睇返轉頭真係覺得自己身在福中不知福。」她亦講到當地所有電子產品都比香港出得慢、價格亦較高，這些都是考慮來加拿大前要有的心理準備。

+ 4

加拿大的香港人救生艇計劃暫定在2026年8月31日就會截止。但不論是Stream A讀書移民還是Stream B的工作移民方案，都需要提前滿足條件。Stream A申請人需申請前3年內在加拿大完成大專或以上課程，而Stream B則要求申請前3年至少擁有一年於境內全職工作的經驗，並須持5年內大專程度或以上課程的畢業證書。若想透過Stream A申請移民，其實最遲在2024年便要入學。

用OWP到加拿大不代表可擁永居權

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）2月6日於首都渥太華發表公告宣布，擴大開放式工作簽證（Open Work Permit/ OWP）的申請資格至在過去10年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人，延長截止日期到2025年2月7日。不過當中有意以「救生艇計劃」申請移民的要注意，Stream B要求必須5年內畢業才能申請成為永久居民。因此即使港人申請了OWP也需再申請技術移民（Express Entry/ EE）。然而EE需按人力資本、配偶、技能可轉移性及學歷等因素計分，2月最新的最低邀請分數（Comprehensive Ranking System/ CRS）是489，門檻未必能夠輕易滿足。

Sandy就建議港人不論是留學還是移民都應盡快安排。講到與其執著於要儲好多錢才出發，還不如行第一步網上做research；其實學費、生活費都沒有想像中貴。「做足夠research好過坐到政策過期。坐喺度擔心唔夠錢、唔適應，其實落手落腳research做準備，會發現冇想像中咁難。等等下可能隨時連個policy個deadline過咗都未飛到啊！」

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