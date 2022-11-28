新西蘭升學｜獸醫考古都有！這1科QS排15　學費唔使8萬移民有分加

應屆香港中學文憑試將於明年4月開考，將決定考生未來的路向，若選擇海外升學，不少人會考慮英國、澳洲等熱門國家，新西蘭未必會是首選，其實當地的高等學府全球排名並不比其他國家的院校低，甚至位列百大。而畢業生只需符合要求，更可於申請新西蘭技術移民時獲得額外分數，免除2年以上的工作經驗，比其他國家較易獲得永久居留權。



新西蘭都有不少高等學府排名世界前列。（圖片來源：University of Auckland Facebook）

全球高等教育研究機構（QS）於早前公佈了2023年世界大學排名，當中新西蘭8間公立大學均獲得不俗的排名，其中奧克蘭大學更於全球1422間高等學府中位列87，其餘大學亦排名500名內。

按圖看新西蘭高等學府8大排名：

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1. 奧克蘭大學（全球排名87）

熱門科目：經濟、工程、技術、人文、醫學



2. 奧塔哥大學（全球排名217）

熱門科目：醫學、生物科學、心理學



3. 威靈頓維多利亞大學（全球排名275）

熱門科目：法律、建築、生物化學、藝術



4. 坎特伯雷大學（全球排名284）

熱門科目：工程、商科



5. 梅西大學（全球排名292）

熱門科目：航空、獸醫、工程、商業



6. 懷卡託大學（全球排名331）

熱門科目：法律、教育、商業管理、電腦、傳媒



7. 林肯大學（全球排名368）

熱門科目：商科



8. 奧克蘭理工大學（全球排名486）

熱門科目：傳媒、工程、藝術與設計、酒店管理、護理



多元化學科獸醫航空考古都有 運動QS排15

一直以來，學科多元化、學額多均是吸引香港學生留學的原因。以奧克蘭大學為例，每年就有來自超過120個國家共7000名國際生於入讀大學，多元文化的衝擊下，有助學生學會易位思考。除了標準學位科目外，例如商科、理科、社會科學、藝術等，每間大學都發展出自己的專門學系，於QS排名中遠超其他知名大學，例如奧克蘭大學的考古學於QS排名43，和奧塔哥大學的運動相關科目於QS排名15，有意到當地大學讀書的學生，除了考慮大學的整體排名之外，亦應考慮個別學科於世界的排名。

奧塔哥大學的運動相關科目更於QS中排名15，遠勝於不少院校。（圖片來源：）

學費每年約8萬 生活費是英國2/3

新西蘭和毗鄰的澳洲都是英倫邦國家，因此兩地與英國的制度基本上一樣，不過學費方面卻比後兩者為低，根據學友社網頁資料顯示，英國院校每年的學費約£1萬至2.6萬，折合約9.3萬至24.2萬港元，而生活費每月約£800至£1300。折合約7,431至1.2萬港元。然而，新西蘭高等學府的學費每年只約NZ$16,000至31,000，折合約7.7萬至15萬港元，視乎科目而定，而每月生活費更只有英國的2/3。

畢業後可申請永居新西蘭？

新西蘭政府求才若渴，在移民政策方面，亦傾向吸引更多外來人才留居。一般而言，移民政策分為3個部分，分別是技術移民、投資移民及配偶移民。於新西蘭取得技術學院或大學三年以上畢業證書或學位的畢業生，可於申請技術移民時獲得額外分數，並免除2年以上的工作經驗。如果於當地升讀碩士課程，畢業後亦可申請工作簽證，若在3年的工作簽證期間，順利獲得新西蘭僱主聘請，即已經滿足了申請條件。

新西蘭的移民申請條件簡單，只要於當地完成學士學位或以上，即可以獲得額外分數。（圖片來源：Pixabay）

（資料來源：全球高待教育分析機構Quacquarelli Symonds網頁、學友社）

海外升學宜及早尋求協助

想到海外升學，不少港人都會選擇向海外升學顧問機構尋求協助，除了提供學院的資訊外，他們亦較了解當地的學制、學費、生活環境等，學生及家長可先作詳細考慮，再向他們申請入學手續。以下是部分海外升學顧問機構，有意到海外升學的學生不妨參考。

EF

地址：銅鑼灣時代廣場第二座17樓03-08室

電話：2111 2370

網址：www.ef.com.hk



學聯海外升學中心

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓

電話：2730 2068

網址：www.hkosc.com.hk



大地海外升學服務中心

地址：旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

電話：2314 8312

網址：www.dadi.com.hk

