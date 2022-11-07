Party Room客人無執紙杯遭收天價清潔費　怒數6宗死罪：根本呃錢

網民近日光顧一party room，提供的飲品及娛樂設施不足，職員未有交代要還原場地，事後卻收清潔費。事主之後指party room回應「勁西」，根本等同呃錢，更列出該party room 6大罪名，直指當日體驗不愉快。



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有網民在FB投稿專頁「西店Hi客之道」分享遇上party room「西店」的故事，預訂時party room要求$1,000按金，退房後無問題的話兩日內就會全額退回，最後事主一行7人按金連房錢一共支付$1,715。

開始之前職員有交代守則，例如「盡量唔好整太污糟就可以」、「如果有損壞，我哋會喺淘寶買返再照單收錢」、「飲品任飲，雪櫃自己攞」等，不過眾人之後就發現該party room「真係好唔掂」。

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事主7人用細房，旁邊大房的人數更多，但雪櫃只有3排紙包飲品，根本不夠眾人任飲；啤牌全部都不齊，「要我哋自己攞兩副差唔多色嘅，再數返一副啤牌岀嚟玩」；房間隔音不足，唱K兩邊鬥大聲；電動麻將枱洗牌時間太長，「我哋打完一鋪就手洗等佢，點知打咗三鋪都未洗完」。另外電視有花痕，唱K系統亦突然故障。

事主一行人之後就發現該party room「真係好唔掂」（資料圖片，非涉事party room）

事主都是志在有個地方可以聚會，但過了兩日仍未收到按金退回，直至他詢問時對方指「場地有垃圾剩低，同埋用過嘅嘢未擺返好，我哋都要搵人清潔返同影響到下一台客人入場時間」，所以要收取$250清潔費。Party room亦WhatsApp了兩張照片給事主過目，枱面上有幾隻紙杯及兩盒board game未收拾，最後只願意收少$50，即合共退回$800按金。

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事主控訴：「原來開party room咁好賺，執幾隻紙杯就要收$250？我哋去嘅時候先清潔叫我哋等，下一手用前又係用佢哋嘅時間去清潔？之後話我地令下一手損失時間？無整壞，無倒瀉嘢整污糟任何地方，佢仲反話我哋點解唔同佢講（飲品、啤牌及麻將問題）。」他也認為要收清潔費應該一早列明，形容party room做法似「呃錢」，「好似要收服務費咁，但又唔會講岀嚟寫清楚。」

事主認為要收清潔費應該一早列明，形容party room做法似「呃錢」（《春嬌救志明》劇照）

網民普遍認為party room交代不清要負責任：「party room唔係應該check過啲設備狀況先俾人嚟架咩？下下都要個客同你反映」、「咁都叫污糟，收250蚊執一次都幾和味」、「其實清潔費係驚啲人玩蛋糕玩cream，或者飲到嘔搞到周圍都係」；也有人表示如果party room有寫明要自己執場，客人亦應該照做，「去過幾間party room都有寫明要執，我同班朋友執好先走，完全未試過畀人收清潔費」。

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