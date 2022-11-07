世界盃2022｜商場直播免費睇波合集　全港最大4K螢幕　(不斷更新)

四年一度的世界盃將於11月20日在卡塔爾舉行!各位球迷除了可以在家、餐廳和酒吧觀看賽事外，有不少商場亦會直播賽事，讓球迷們能一同為球隊打氣和歡呼。目前一共有六間商場宣布將會直播世界盃賽事，其中更有5間全程免費直擊世界盃64場賽事，讓球迷能追貼整個世界盃賽程!



世界盃將於11月20日在卡塔爾舉行，為了能讓大家一同感受世界盃的熱烈氣氛，香港有不少商場都將全程直播賽事，屆時更會有不同的活動舉行供觀眾們參與，以下為2022世界盃免費直播商場合集，球迷們要注意啦!

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2022世界盃免費直播商場:

1.荃灣如心廣場

圖自華懋集團官方網站

如心廣場將會於11月9日至12月18日期間舉行「足球狂熱派對」，商場中庭會設有230吋大電視免費直播世界盃全64場賽事。前港足隊長陳偉豪、前港足代表林嘉緯、盧均宜和港足傳奇山度士，還有歌手洪嘉豪更會於其中3場賽事到場助陣，與觀眾們玩遊戲和合照。

2.中環街市

圖自中環街市

中還街市將會於11月18至12月18日舉行「親.動.融入世界盃 World Cup for All」，地下的OASIS地將會變成露天的草地賽事觀戰區，設有高達5米的LED大電視免費全程直播賽事，而其他樓層亦有LED大電視同步直播，大家去到街市每個角落都能緊貼賽況。但要提提大家，大家需要消費才可換領入場券觀看賽事。

3.奧海城

圖自奧海城Facebook

奧海城地下中庭將會舖設超過3,000尺的大型人造草地，和座地式430吋大電視直播世界盃64場賽事。為了能照顧不同語言人士，奧海城更於另一個活動區域設置同樣430吋的大電視，直播英語版旁述，讓不同國籍和語言的人士都能一同狂歡。

4.屯門市廣場

屯門市廣場設有全港最大540吋4K大電視，全程高清直播整個賽事，讓球迷能清楚看到每個球員的英姿。廣場更為女球迷於多場場次專設「Beauty Me」專區，提供應援美甲、彩繪、按摩服務及睇波急救護膚品等，讓女球迷和各位女朋友們可以扮住靚看世界盃!

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5.荃新天地

圖自荃新天地Facebook

小朋友都可一同感受世界盃的氣氛!荃新天地除了會直播整個賽事，商場更於指定周末安排西甲足球學校教練教小朋友踢足球，S+ REWARDS會員可憑點數免費報名參加。

6.黃埔天地

圖自黃埔天地Facebook

黃埔天地亦會於11月20日至12月18日期間精選直播多場賽事，於11月12起更會舉行《FIFA Online 4 電競嘉年華》，64位電競好手將會在電腦世界中爭奪香港區的「冠軍」，勝出者除了可以得到購物劵及獎品外，更可代表香港到外參戰。

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