政府工｜衞生署請牙科手術助理員頂薪35K　鐵飯碗無須證書DSE合格

衞生署又有超筍政府工！今日公務員事務局（13日）刊出「牙科手術助理員」招聘，起薪點有$18120頂薪更達$35,915，無須工作經驗、相關專業證書、學歷只要求 DSE五科合格，最重要是這份是公務員合約，即是鐵飯碗！



資料圖片

今次衞生署請牙科手術助理員，職責主要是在牙科診所協助牙醫治理病人；及在牙科診所內負責消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。即睇其他入職條件、申請方法及截止日期。

👇👇👇衞生署牙科手術助理員招聘詳情👇👇👇

+ 1

衞生署牙科手術助理員招聘詳情 :

月薪:港幣18,120元起

截止日期: 31/1/2023 23:59:00

入職要求

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 在牙科診所協助牙醫治理病人；及

(b) 在牙科診所內負責消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。

(備註：受聘人在工作時須穿着制服並可能須在正常辦公時間以外工作。)

聘用條件

月薪: 總薪級表第5點(每月港幣18,120元)至總薪級表第17點(每月港幣35,915元)。

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)] 連同學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)的副本，以親身或郵寄方式送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。