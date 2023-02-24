新加坡旅遊／移民｜盤點6大香港無得輸優勢！可行山+娛樂全面大勝

香港與新加坡的話題在網上傳得沸沸揚揚，在日常生活中也不乏討論度。有港人擔心本港在疫情過後「是否已經失去了一切，新加坡又是否成為最大贏家」？近日財政司司長陳茂波就公開表示不怕旅遊業復甦不及新加坡，仲話「香港好玩好多，起碼有真嘅山」。以下就盤點6大香港VS新加坡無得輸的旅遊／移民優勢！



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第6位 有真山可以行

財政預算案2023周三（22日）發表，財政司司長陳茂波昨（23日）在電台節目被問及預算案對旅遊業幫助欠奉，也未如新加坡直接投資中小企時，他表示旅客到香港旅遊與到新加坡不同：「嚟香港旅遊同到新加坡旅遊，又不可同日而語嘅，我哋（香港）呢度好玩好多。香港起碼有真嘅山，又可經香港入內地玩。」雖然他後來表示講笑，但也引起了網民熱議。

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說到香港的山，隨便數數都有很多座知名的山脈，大帽山、大東山、太平山、鳳凰山等，每座都各有特色，不同季節也有不同的風景，看芒草、黃葉、賞吊鐘、櫻花等都有不同的熱點；而提提熱愛行山的朋友們，全個新加坡只有一座約150米高的山。在行山的層面上，香港又的確「無得輸」。

第5位 消費稅

如果曾去過新加坡旅遊、抑或對當地有認識的朋友，應該會知道在當地消費需要徵收消費稅（簡稱GST），又稱「商品及服務稅」，而新加坡徵收的增值稅，稅率為7％，並預定在2024年前增加至9%，間接增加市民購物的負擔；而香港特別行政區一直實行簡單稅制，沒有徵收稅基廣闊的消費稅，也沒有對進口貨物徵收應課稅品稅，當然香港本身百物騰貴就另計了。

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第4位 醫療

在醫療層面上，新加坡的公營醫療服務比香港有稅率，平均輪候時間短一截，不過要注意的是新加坡的公立醫院比香港的貴上許多，醫療項目採逐一計算方法（類似私家醫院）。醫學界前立法會議員陳沛然，曾在自己的YouTube@陳仔頻道chanchannel 訪問新加坡醫生，他表示普通病症住院一日大約要$300新幣（約$1,637港幣），比香港$100多元住院費相差好幾倍。

YouTube@陳仔頻道chanchannel

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另外訪問中也提到，新加坡醫療服務強調用者自付，僱員強制每月將薪金約20%向中央公積金計劃供款，當中的大約30%會撥入醫療儲蓄戶口，另外也有強制醫保，供款比例與收入成正比。

第3位 買車特別貴

新加坡的交通便利程度與香港不相伯仲，同樣有鐵路、雙層巴士等提供多條日常線路，交通費比香港也是更便宜。不過假如你是駕駛人士，移民新加坡後也想擁有自己的座駕的話就要注意了，因為新加坡買車是出了名的貴，新車稅金、牌費甚至可以比車價更貴，作為參考買車前要買的擁車證已接近6.3萬美元，還要以投標的方式購買！不過某方面來看的確有效減少車流量，改善道路擠塞的情況，效果比起加隧道費來得實際。

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第2位 天氣

覺得香港已經很熱了嗎？新加坡是位於熱帶東南亞的一個島國，一年都有4季不過全部都是夏天，大致分為熱、好熱、非常熱同超級熱，全年溫度一般在25°C 至 32°C，怕熱的朋友移民前真的要想清楚呀！而香港全年溫度一般在14°C至32°C，至少一年會有幾個月涼涼哋！

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第1位 娛樂

說到娛樂方面，很多去過新加坡旅遊的網民都認為新加坡比香港更悶更無聊，以主題樂園為例，雖然新加坡有環球影城（USS），但是面積只佔20公頃，而常被垢病「好細」的香港迪士尼樂園則佔地也有126公頃，比USS大6倍有多。再加上正如司長陳茂波所說，來香港旅遊的旅客可以經香港返內地玩，的確增加了不少娛樂的項目。

Universal Studios Singapore

另外追星也是一大娛樂，新加坡方面知名的明星可能只有孫燕姿、林俊傑等，但你可能仲會疑惑，原來他們是新加坡人？而香港由7、80年代起，有數不盡的知名影視紅星，如周潤發、張國榮、梅艷芳、劉德華等，每粒星都衝出國際，近年仲有香港天團MIRROR加持，講追星邊有得輸？同埋香港有得食香口膠，也算是另類娛樂吧（？）

香港勝在有MIRROR！ 圖片來源：MakerVillie

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