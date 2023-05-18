《一舞傾城》陳星妤演舞女撼贏蔡潔！ 盤點TVB最強7大新晉小花

由陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明、傅嘉莉等主演的TVB劇《一舞傾城》熱播，在眾多女角中以飾演處女舞小姐江潔兒的陳星妤暫時來說最搶鏡，清純學生妹造型更相當煞食，有網民甚至認為她已撼贏本來被看高一線34歲的蔡潔！



《一舞傾城》劇照

TVB過往一直被指青黃不接，不少花旦、視后已離巢出外發展，故近年TVB想培養新晉女演員上位，《開罐》就盤點了近年TVB最強的7位小花，大家認為哪個有機會跑出？

陳星妤 （28歲）

本名陳詩琪，又名陳聖瑜，曾參選《2021香港小姐競選》並打入八強，及後被網民翻舊帳指她的樣貌跟學生時期有出入。過往在TVB主持節目居多，包括《讀心專家》、《吃貨橫掃曼谷》、以及《周六聊Teen谷》，今次第一次主演電視劇扮處女舞小姐即爆紅，不少網民認為她有點像曾志偉的新抱王敏奕，也有點像年輕時的洪欣和吳千語。

+ 3

劉穎鏇 (Tiffany)(25歲)

《2016年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐，因2022年台慶劇《超能使者》憑性感造型人氣急升，更被喻為最強Body封為雨神，及後在2023年播出的《隱形戰隊》中集集以貼心小背心出鏡，性感打女形象爆紅。

+ 3

陳嘉慧(Erica) (26歲)

陳嘉慧（Erica）憑2022年TVB劇集《愛上我的衰神》入屋 ，鄰家女孩的形象莀有觀眾緣，更因外貌有點像似唐詩詠被封為「嫩版唐詩詠」。由於她12歲隨母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能講流利日語。

+ 4

羅毓儀 (YUKI)(26歲)

畢業於香港城市大學工商管理系，更是一級榮譽成績畢業，獲樂易玲點名力捧，入行短短3年已獲公司重用，在2022年《下流上車族》飾演林敏驄18歲細女車蔓蔓後上位，網民大讚她嬌小身形配童顏外貌，而彈得一手好結他的她更加盟TMG（TVB Music Group）成為旗下歌手。

+ 1

郭柏妍 (Rosita) (25歲)

《2020香港小姐競選》季軍，2022年憑《下流上車族》勇奪「飛躍進步女藝員」，成為力捧花旦。除演技外歌聲也備受關注，她曾在《歡樂滿東華2022》中獻唱，被批五音不全，更被戲稱「魔音芊芊」。

因為讀書時深近視，樣子不出眾沒人追求，郭曾自稱「A0」（未有戀愛經驗），不過，她被指與在《下流上車族》飾演情侶的丁子朗傳緋聞。

+ 1

何沛珈(Roxanne) (26歲)

《香港小姐再競選》冠軍暨更上鏡小姐及《2020年度香港小姐競選》五強。2021年起於《愛·回家之開心速遞》飾演「Luna」一角，憑跳椅子舞備受囑目。她在2019年中文大學醫學院那打素護理學院（護理系）畢業，曾在醫院任職註冊護士，其後因參選港姐才辭去護士工作。

+ 6

游嘉欣 (22歲)

香港城市大學管理系畢業，大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後加入《#後生仔傾吓偈》而入行。2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而開始被關注，首次拍劇演技獲讚自然，更被網民指有朱千雪的清純氣質。