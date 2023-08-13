政府工招聘｜8月底截止！10份筍工月薪18K-60K　5份零經驗月達60K

政府8月釋出政府工，當中有不少職位要求門檻都不算高，而且薪金亦不錯。當中有5份政府工是無需工作經驗，月薪最高可達60K，其中一份擔任衞生署健康監察督導員，無需學位零經驗也可達2K。《開罐》為大家整合了8月尾即截止的10份政府筍工，有意於政府部門工作的大家，快看看吧！



【房屋署 二級監工（土木工程）】

月薪 $24,380起

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的土木工程學證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即(i)在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績；和(ii)具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)協助監督房屋委員會轄下地盤的土木、土力、地基和拆卸等工程；

(b)擬備地盤記錄；以及

(c)勘察結構、監察樣本和抽取樣本。

薪酬:

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第12點（每月29,120元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

已填妥的申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))，連同(一)學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本﹔(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔及(三)工作證明，送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請二級監工（土木工程）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年9月1日或之前把(一)學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本﹔(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔及(三)工作證明郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。Card 1

【海事處—助理驗船主任（輪機及船舶）】

月薪 $41,400起

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 3

入職條件

(a) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(輪機師)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 協助主持輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

[註：(i) 所有助理驗船主任（輪機及船舶）均須接受專屬培訓課程訓練，以汲取相關知識及經驗，從而取得指定專業資格；以及 (ii) 所有助理驗船主任（輪機及船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第19點（每月41,400元）至總薪級表第27點（每月60,065元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理驗船主任（輪機及船舶）日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

以親身或郵寄方式遞交的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請助理驗船主任（輪機及船舶）職位｣。

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月1日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(c) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

合資格的申請人須參加筆試。只有在筆試中成績及格的申請人，方會獲邀參加面試。

【海事處—助理驗船主任（航海）】

月薪 $41,400起

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(甲板高級船員)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 協助主持甲板高級船員適任證書考試；以及

(c) 執行政府航海顧問的職務。

[註：(i) 所有助理驗船主任（航海）均須接受專屬培訓課程訓練，以汲取相關知識及經驗，從而取得指定專業資格；以及 (ii) 所有助理驗船主任（航海）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第19點（每月41,400元）至總薪級表第27點（每月60,065元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理驗船主任（航海）日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

以親身或郵寄方式遞交的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢｢申請助理驗船主任（航海）職位｣。

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月1日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(c) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

合資格的申請人須參加筆試。只有在筆試中成績及格的申請人，方會獲邀參加面試。

👉👉👉政府工｜11份筍工月薪16-79K 助理稅務主任DSE合格零經驗頂薪34K

【海事處—助理驗船主任（船舶）】

月薪 $35,775起

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績[請參閱註(2)]；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績[請參閱註(3)]。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

[註：(i) 所有助理驗船主任（船舶）均須接受專屬培訓課程訓練，以汲取相關知識及經驗，從而取得指定專業資格；以及 (ii) 所有助理驗船主任（船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第16點（每月35,775元）至總薪級表第27點（每月60,065元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理驗船主任（船舶）日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

以親身或郵寄方式遞交的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢｢申請助理驗船主任（船舶）職位｣。

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月1日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(a) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(b) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(c) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

合資格的申請人須參加筆試。只有在筆試中成績及格的申請人，方會獲邀參加面試。

【衞生署—健康監察督導員】

月薪 $18,890 (另加每月港幣1,000元約滿酬金，在合約圓滿結束後發放。)

截止日期: 24/08/2023 23:59:00

+ 5

入職條件

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少兩年全職擔任督導人員的工作經驗；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少兩年全職擔任督導人員的工作經驗；或

(iii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少五年全職擔任督導人員的工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具良好的人際關係技巧及溝通技巧(具客戶服務經驗更佳)；

(d) 能操流利廣東話及英語，通曉普通話更佳；以及

(e) 具良好的中文書寫能力。

職責:

(a) 負責在各出入境口岸：

(i) 監督健康監察助理和外判監察服務隊伍執行健康篩檢工作及其他運作上的工作；

(ii) 向衞生署匯報外判監察隊伍的工作表現；

(iii) 指導健康監察助理工作和跟進有關紀律的事宜；

(iv) 執行與港口衞生有關的執法職務及規管工作；

(v) 為出入境口岸的前線人員提供有關健康篩檢及非本地孕婦旅客篩檢工作的培訓和指導；

(vi) 調配健康監察助理和外判員工到各個崗位工作；以及

(vii) 處理由健康監察助理和外判員工所轉介的個案；

(b) 編排健康監察助理的輪值表；

(c) 與衞生署總部聯絡，安排後勤物料及設備的供應和保養事宜；

(d) 按衞生署的指示，在出入境口岸協助實施港口衞生措施；

(e) 負責管理24小時運作的通訊及支援中心；

(f) 就運作事宜與各出入境口岸的外判員工和其他健康監察督導員，以及與其他政府部門和機構協調合作；

(g) 協助草擬發給各出入境口岸的健康監察督導員、健康監察助理及外判員工的運作程序／書面指示；

(h) 綜合整理各出入境口岸呈交的統計報表；

(i) 協助衞生署調配人手及其他資源到各出入境口岸，使各項邊境健康檢查措施及各自口岸的其他特別工作能順利推行；

(j) 協助處理公眾查詢，並調查與衞生署執法事宜有關的投訴；

(k) 處理衞生署指派的一般行政工作及其他工作；以及

(l) 執行由上級所指派之其他職務。

聘用條款

成功的申請人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

以親身或郵寄方式遞交的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。，信封面須註明申請的職位名稱

在網上遞交申請的人士，須在2023年9月1日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

在網上遞交申請的人士，須在2023年8月31日(星期四)或之前把所需的證明文件副本郵寄至指定聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【機電工程署—資訊科技主任（應用系統發展）】

月薪 $24,370 起

截止日期: 24/08/2023 23:59:00

+ 4

入職條件

(a) 持有本地大學／大專院校／香港專業教育學院頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的高級文憑，或本地大學頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的認可副學士學位，或註冊專上學院在註冊日後頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的文憑，或具備同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績[請參閱註(1)]；以及

(c) 具備最少一年開發及管理多層應用軟件系統的相關經驗。

申請人如具備以下知識、能力或經驗，可獲優先考慮—

(a) 有關流動應用程式生命周期、執行程式語言（例如Kotlin、Swift及Flutter）及測試工具（例如Appium）的知識；

(b) 有關結構查詢語言數據庫（例如MS SQL、MySQL、MariaDB及PostgreSQL）及NoSQL數據庫（例如MongoDB、Couchbase、Redis及Cassandra）的知識；

(c) 能使用響應式框架（例如Angular、Laravel、ReactJS及Vue.js）開發網頁；

(d) 使用.NET和Microsoft Internet Information Services開發網上應用系統，以及維修支援互聯網網站的經驗；

(e) 使用C#、Python、Node.js、Scala、Golang設計Rest API的知識；

(f) 有關自動化測試（包括功能測試、端對端測試及執行Selenium）的知識；或

(g) 推行、管理或支援SAP ERP系統的經驗。

職責

(a)推行資訊科技系統，並就有關系統和服務進行文件編製、品質控制、測試及維修；

(b)提供數據庫、網上應用系統、流動應用程式、程式編製語言和套裝應用軟件方面的維修服務；

(c)協助解決技術問題和保安漏洞，並向團隊成員傳授這些技能；

(d)採用保安監管程序，以監察及回應有關資訊科技保安的活動；

(e)參與新硬件和軟件技術的評估；

(f)協助採購資訊科技產品和服務；以及

(g)為資訊科技系統的用戶提供培訓。

聘用條款

成功的申請人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

如親身或以郵寄方式遞交申請書，須附上履歷和所需證明文件副本，並須於2023年8月24日或之前送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。信封面須註明「申請資訊科技主任（應用系統發展）職位」。

申請人亦可經由公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如於網上遞交申請，須親身或以郵寄方式將註(2)所述的詳細履歷和所需證明文件副本送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。遞交日期以信封上郵戳所示日期為準。信封面和證明文件副本上須註明網上申請編號。

【機電工程署—資訊科技主任（網絡及系統支援）】

月薪 $24,370 起

截止日期: 24/08/2023 23:59:00

+ 6

入職條件

(a) 持有本地大學／大專院校／香港專業教育學院／科技學院頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的高級文憑，或本地大專院校頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的認可副學士學位，或註冊專上學院在註冊日後頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程或資訊科技相關學科的文憑，或具備同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績[請參閱註(1)]；以及

(c) 具備最少一年與大型企業網絡、伺服器基礎設施和數據中心的運作和維修、管理、排除系統故障、支援及求助台服務相關的經驗。

申請人如具備以下知識、經驗或持有以下證書，可獲優先考慮—

(a) 有關資訊科技系統和服務（主要是網絡和伺服器）的市場研究、設計、推行、測試、管理等的知識；

(b) 有關網絡系統，包括域名系統、網絡存取控制、網絡代理、防火牆、互聯網通訊閘、網絡監控、虛擬專用網絡設備、無線網絡等的知識；

(c) 有關網絡技術，包括OSPF、BGP、IPSec VPN、SNMP、802.1x等的知識；

(d) 有關伺服器相關系統，包括反向代理、負載平衡器、伺服器監控、伺服器備份等的知識；

(e) 有關伺服器相關服務（例如輕量式目錄接達規約及活動目錄）的知識；

(f) 有關虛擬機器羣基礎設施和超融合基礎設施的知識；

(g) 有關雲端技術和伺服器虛擬化的知識；

(h) 網絡系統／伺服器羣的運作及維修經驗；

(i) 分析和詮釋用戶需求以提供可行解決方案及擬備相關建議和規格的經驗；

(j) 管理項目／合約及與持份者／承辦商聯絡，以達到項目成效的經驗；或

(k) 持有有效的專業資格證書（CCNA／CISSP／VCP）或同等資格證書。

職責:

(a) 支援資訊科技系統和服務（主要是網絡和伺服器）的運作和維修工作；

(b) 排除系統故障和分析性能；

(c) 研究和評估最新的產品、工具和方法，以建議具成本效益的解決方案，優化現有環境；

(d) 與持份者和承辦商聯絡，以達到項目／工作的成效；

(e) 分析和遵守香港特別行政區有關資訊科技的政策及指引，以推行和維修資訊科技系統及服務；

(f) 協助解決保安漏洞和意料之外的技術問題；

(g) 協助資訊科技系統和服務（主要是網絡和伺服器）的可行性研究、概念驗證、推行、文件編製、測試等工作；以及

(h) 協助推行項目以提高現有環境（主要是網絡和伺服器）的性能、保安和可使用率。

月薪: $ 24,370 - 32,610

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用，合約期為12個月。續約與否視乎部門的服務需要及獲取錄者的工作表現和操守行為而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

如親身或以郵寄方式遞交申請書[通用表格第340號（7/2023修訂版）]，須附上履歷和所需證明文件副本，送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。信封面須註明「申請資訊科技主任（網絡及系統支援）職位」。

申請人亦可經由公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如於網上遞交申請，須親身或以郵寄方式將註(2)所述的詳細履歷和所需證明文件副本送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。遞交日期以信封上郵戳所示日期為準。信封面和證明文件副本上須註明網上申請編號。

【食物環境衞生署—環境滋擾調查員】

月薪 $21,785

截止日期: 25/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件

(a)(i) 持有香港任何一所大專院校所頒授的環境衞生／衞生服務管理高級文憑，或具同等學歷；或(ii) 持有香港任何一所大專院校所頒授的環境科技高級文憑、建築學／屋宇裝備工程學／機械工程學證書／高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 能書寫中、英文及以中、英文溝通；及

(d) 能單獨執行戶外工作。

職責:

(a) 調查和處理滲水／冷氣機滴水投訴及其他有關環境衞生／蟲鼠滋擾的投訴、提交調查報告和建議跟進行動；

(b) 就環境衞生／蟲鼠滋擾等問題進行視察及調查；

(c) 履行執法職務；

(d) 就法律訴訟給予證人口供，並就不認罪個案上庭作證；

(e) 協助執行有關消除環境衞生問題／蟲鼠滋擾的特別行動／活動，及協助籌辦衞生教育活動；

(f) 協助衞生督察職系人員及其他指定職員／人士執行其他有關公共及環境衞生工作；及

(g) 執行上級人員指派的任何其他職務。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組) ，信封面請註明「申請環境滋擾調查員職位」。

所有申請人(不論曾在網上遞交申請或以郵寄方式遞交申請)必須在2023年9月1日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交上述聯絡地址。申請人如曾在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。

【創新科技署—翻譯員／行政助理】

月薪 $ 29,000 起

截止日期: 18/08/2023 17:00:00

+ 1

入職條件

(a) 持有本港大學頒授的翻譯、中國語文、英國語文、中國文學或英國文學學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3等級或以上成績，或具同等成績；

(c) 於取得上述學歷後，具有最少三年全職翻譯工作經驗；

(d) 熟悉中文文書處理；

(e) 通曉普通話；以及

(f) 如具備在政府部門或公營機構的相關工作經驗，將獲優先考慮。

職責:

(a)中英文互譯工作；

(b) 草擬和審核中文及英文文件；

(c) 就中文的使用提供意見；

(d) 在各類會議及會談中提供傳譯服務；

(e) 協助執行人力資源管理職能，包括在招聘工作中擔任秘書，以及擬備與人事事宜有關的信函及其他文件；

(f) 執行辦公室行政工作；以及

(g) 執行上級所指派的其他職務。

月薪港幣29,000元至35,000元，視乎學歷及經驗而定

聘用條款

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，固定為期兩年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格［GF 340 (7/2023修訂版)］以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組 ，信封面須註明申請的職位名稱。所需的證明文件副本須連同填妥的申請表格一併遞交。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

【工業貿易署—貿易助理】

月薪 $ 32,400

截止日期: 24/08/2023 18:00:00

+ 1

入職條件

（a）持有香港任何一所大學頒授的學士學位或具同等學歷；

（b）在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績（見註）；

（c）在香港中學文憑考試或香港中學會考數學科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等成績；

（d）取得學位後有兩年全職工作經驗；以及

（e）能操流利普通話更佳。

職責:

（a）負責研究及分析有關工商業事宜和擬備文件；

（b）協助處理簽證和管制事宜；

（c）協助提供與工商業有關的支援服務，包括實行有關中小企業的撥款計劃和支援服務，及其他辦公室管理與行政工作；

（d）協助提供有關貿易管制系統、撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務及設計和發展電腦系統；以及

（e）安排會議、海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作的後勤支援等工作。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，任期最長12個月。續約與否視乎部門的運作需要及受聘人的品行和工作表現而定。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]連同中、英文申請信，以郵遞方式寄往香港九龍城協調道 3號工業貿易大樓1703室工業貿易署人事處 。請在信封面上註明“申請貿易助理職位”。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。