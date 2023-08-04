政府工｜11份筍工月薪16-79K　助理稅務主任DSE合格零經驗頂薪34K

政府陸續釋出政府工，當中有不少職位要求門檻都不算高，而且薪金亦不錯。像這星期剛出爐就有11份政府工招聘，當中有兩份是公務員約，其中助理稅務主任入職要求只需DSE 合格，零工作經驗也已符合條件，頂薪都可達34K。《開罐》為大家整合了11份政府筍工，有意於政府部門工作的大家，快看看吧！



【懲教署—二級懲教助理】

月薪 $23,365起

截止日期: 全年接受申請

+ 3

入職條件:

(a) (I)持有香港護士管理委員會頒發的註冊護士(或登記護士)證書，或具同等學歷(入職月薪：港幣25,800元)；或

(II)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[入職條件或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：港幣24,725元)；或

(III)(i)在香港中學文憑考試三科考獲第2級，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷(入職月薪：港幣24,040元)；或

(IV) 完成中五學業，或具同等學歷(入職月薪：港幣23,365元)；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並能操流利粵語及英語；及

(c) 通過體能測驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

(a)監督在囚人士、教導所/更生中心的青少年及戒毒所內的戒毒者

(b)執行其他指派的工作。

(註：獲聘人士須受《監獄條例》規管、須穿著制服及輪班當值，或須接受在職訓練後從事醫院護理工作及在部門宿舍居住。)

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣23,365元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月港幣35,215元)

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/files/common/GF340.pdf)下載。

新版本的政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)已在2023年7月26日正式生效。申請人如投考在2023年7月26日或之後展開招聘的政府職位，必須以新版本的申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)遞交申請。

請於申請書內提供一個有效的電郵地址，並在信封面上註明「申請二級懲教助理職位」。我們鼓勵申請人透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組

【税務局—助理稅務主任】

薪酬:總薪級表第3點（每月16,695元）至總薪級表第15點（每月34,060元）

截止日期:17/08/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1)(a) 在香港中學文憑考試的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學，取得2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(1)(b) 在香港中學會考的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學，取得2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；及

(2) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文及英國語文科取得2級或以上成績，或具備同等成績；及能操流利粵語及英語；以及

(3) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(1) 協助評税、處理文件、收税及追討税款；及

(2) 處理税務查詢及其他有關工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須使用指定的申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]提出申請。該表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請表格送達香港九龍啟德協調道5號税務中心10樓税務局人事組（招聘）。信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

在網上遞交申請的人士，須在2023年8月24日或之前把所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【教育局 —一級項目主任(研究與發展項目)】

月薪$68,021

截止日期:18/08/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i)持有香港所頒授主修中國語文、英國語文、中國語文教育或英國語文教育的學士學位，或具備同等學歷；

(ii)持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，主修中國語文或英國語文者優先，或具備同等學歷；以及

(iii)取得有關學歷後，具備不少於5年的中國語文或英國語文教學經驗，或中國語文、英國語文或語文教育之研究經驗，及有關課程發展或語文教育研究的項目管理經驗；

或

(i)持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，主修中國語文或英國語文者優先，或具備同等學歷；

(ii)持有香港所頒授的中國語文、英國語文、中國語文教育或英國語文教育碩士學位，或具備同等學歷；以及

(iii)具備不少於10年的中國語文或英國語文教學經驗，或中國語文、英國語文或語文教育之研究經驗，及有關課程發展或語文教育研究的項目管理經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 持有教育或語文教育學士以上學位、熟悉本地教育課程、具備教師培訓與發展、課程與資源發展的經驗及/或中國語文或英國語文教學支援經驗者優先；

(d) 具備良好電腦知識及/或運用多媒體製作教材和資源的知識及經驗者優先；以及

(e) 具備良好的中英文能力者優先。

職責:

(a) 處理資助計劃的申請及安排評審事宜；

(b) 監察資助計劃之進度及發展狀況；

(c) 處理有關資助計劃的一般行政事宜，安排評估會議、發佈會、活動及簡介會等；

(d) 處理資助計劃聯絡事宜及定期與資助計劃的首席研究員溝通；

(e) 建立知識管理平台，分享資助計劃的研究成果；

(f) 定期向上司匯報工作的進度；以及

(g) 按上司的要求，執行其他獲指派的任務。 Card 5

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須送達九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場17樓1702室 教育局教育基建分部語文教育及語常會事務組)。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜14份8月頭截止筍工13K-96K 呢份小六學歷月薪可達20K！

【民政及青年事務局 —經理 （青年事務部(2)）】

月薪$ 62,895

截止日期:22/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a)持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 取得香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具同等學歷

(c)在取得上述學歷後，具備至少6年全職工作經驗。具備在政府決策局／部門的工作經驗者、曾擔任管理／行政職位者、在籌劃和推行政府和／或青年機構和團體的大型計劃／項目管理方面具備不少於2年相關工作經驗和／或資歷者佔優 (在私營機構具有同等工作經驗和/或資格的申請人亦可獲考慮)；

(d)具備極佳的溝通技巧，中英語文講寫能力俱佳，能操普通話；

(e)有團隊精神，能在節奏快速的環境下獨立處理工作，也須能同時處理多項工作；

(f)具備良好的組織、統籌、分析能力，以及項目策劃／管理技巧；

(g)適應力強、態度開明和具備良好的人際技巧。能主動學習新技巧和樂於接受新任務，並且能與不同持份者積極協作；以及

(h)熟悉微軟Office應用程式和中文文書處理。具備數據分析經驗者佔優。

職責:

(a)協助籌劃和推行民政及青年事務局轄下的青年參與活動和計劃及措施，包括相關項目和活動的宣傳工作；

(b)在決策局層面建立和維持關係緊密的青年網絡，並負責聯絡項目／活動的參加者；

(c)協助監督和監察各個青年發展相關計劃／資助計劃的運作和推行進度，包括服務承辦商／獲資助機構的表現，及為相關會議提供秘書處支援服務;

(d)為各項目／活動提供支援服務，跟進和匯報項目／活動的推行進度，並且根據相關項目／活動的數據，評估(本地、內地和海外的)青年發展項目／活動的成效；

(e)負責與採購相關的事務，並監察服務承辦商／服務供應商的表現；

(f)提供行政／管理支援服務，並與相關的官方機構、持份者和／或工作伙伴等聯絡溝通；

(g)為相關委員會／專責小組／各項目和活動的參加者等提供秘書處支援服務，並且處理他們的查詢；

(h)在有需要時安排和前往內地和／或海外進行公務考察；以及

(i)執行上級指派的其他職務，包括監督文書職系人員，以及在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[G.F.第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(2)。請在信封上註明“應徵經理 (青年事務部(2))職位”。

【投資推廣署 —高級副總裁 （家族辦公室）（持份者參與、項目及推廣活動管理）】

月薪$ 79,135

截止日期:24/08/2023 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a)持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；持有傳訊、市場推廣、與商業相關科目的深造學位或持有專業資格者更佳；

(b)具備最少六年與活動管理、項目管理或市場推廣相關的全職工作經驗。曾在金融服務行業工作及從中取得項目管理經驗者更佳

(c)具備與不同機構及承辦商合作統籌及舉辦活動的知識及經驗；以及

(d)中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:

(a) 在香港、內地及海外目標城市統籌及舉辦年度旗艦活動「裕澤香江」及一系列備受矚目的活動，以吸引世界各地的家族辦公室來港；

(b) 在目標市場策劃及落實全球投資推廣活動，以吸引世界各地家族辦公室及潛在客戶的興趣；

(c) 物色相關持份者，與他們接觸，並建立、加強及管理彼此的伙伴關係；

(d) 與主要持份者及合作伙伴共同統籌及舉辦活動，並贊助香港、內地及海外的家族辦公室相關活動，以提高FamilyOfficeHK的知名度並吸引潛在客戶；

(e) 建立機制跟進所有從FamilyOfficeHK舉辦、協辦及贊助的活動中物色到的新客戶，並轉介他們予相關團隊作進一步聯絡；

(f) 物色外部機構，包括活動主辦機構、活動統籌公司、製作公司及供應商，並與它們合作開展全球推廣活動；

(g) 向市場推廣及公關團隊及其他主要持份者提供及更新由FamilyOfficeHK主辦、協辦及贊助的所有活動內容，以協助推廣活動並提高我們在目標客戶中的知名度；

(h) 協助建立及整理FamilyOfficeHK在香港、內地及海外活動的嘉賓名單、講者及其他主要持份者的資料；以及

(i) 協助管理活動預算、履行相關行政職務及上級委派的其他臨時職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(ii) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(iii) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

【投資推廣署 —高級副總裁 （家族辦公室）（領導思維、市場推廣及公共關係）】

月薪$ 79,135

截止日期:24/08/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；持有傳訊、市場推廣、與公共關係有關的深造學位或持有專業資格者更佳；

(b) 具備最少六年與投資推廣、傳訊、市場推廣或公共關係相關的全職工作經驗。曾在金融服務行業工作及從中取得項目管理經驗者更佳；

(c) 具備與不同機構及承辦商合作統籌及舉辦市場推廣／公關活動的知識及經驗；以及

(d) 中英文書面溝通技巧卓越，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:

(a) 就FamilyOfficeHK的政策措施、提供的服務及投資機會方面，撰寫及出版關於家族辦公室的領導思維文案、簡介、見解摘要、市場推廣、公共關係及媒體材料；

(b) 制訂及落實全球綜合推廣、市場營銷及公共關係的推廣策略及計劃，從而向內地和海外的目標客戶傳達銷售資訊；

(c) 物色相關持份者，與他們建立及加強彼此的伙伴關係；

(d) 物色外部機構，包括市場推廣及公關機構、製作公司及供應商，並與它們合作開展有效的全球推廣活動；

(e) 管理及更新FamilyOfficeHK網站的内容，並支援網站改善計劃，豐富網站內容及改進導覽功能，以提供更好的用戶體驗，從而提升網站對目標客戶的相關性及知名度；

(f) 協助建立、促進及管理FamilyOfficeHK社群溝通平台的内容及通訊，以加強與主要持份者在網上互動，並盡量提高協同效應；

(g) 協助團隊進行媒體採訪、準備新聞發佈材料、監察新聞動向及為主要持份者提供書面材料；以及

(h) 履行相關行政職務及上級委派的其他臨時職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(ii) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(iii) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

【投資推廣署 —副總裁 （家族辦公室）】

月薪$ 62,895

截止日期:24/08/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；持有工商管理、財務／金融、經濟、法律、會計或市場推廣的深造學位更佳；

(b) 具備最少四年相關全職工作經驗，而該等經驗須在金融服務（銀行及／或家族辦公室更佳）或專業服務行業的業務發展方面取得；以及

(c) 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。

職責:

(a) 推動業務發展，以提升香港作為亞洲家族辦公室中心的固有優勢及獨特地位；

(b) 吸引及協助目標家族辦公室客戶來港開設或拓展業務，並為客戶提供高質素服務及支援，包括及時與持份者接洽，以回應查詢及協助解決問題；

(c) 與行業伙伴、政府機構及其他相關組織協調，參與推動香港成爲全球家族辦公室樞紐的項目；

(d) 協助促進投資推廣署各行業分組與内外相關持份者及客戶的合作關係；

(e) 為投資推廣活動的項目協調、後勤安排、市場推廣及活動統籌提供支援；

(f) 因應需要協助上級及為家族辦公室團隊提供支援；以及

(g) 為分組主管指派的臨時職務提供支援。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(ii) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(iii) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

【勞工及福利局 —高級項目經理 】

月薪$ 75,620

截止日期:18/08/2023 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 於取得學位後有最少8年全職從事管理政府項目、為政府政策倡議提供支援、進行和管理研究項目或顧問研究的經驗，以及分析、建立和管理資料庫的經驗。申請人須對政府或公共機構的運作有深入認識；

(c) 具備卓越的人際及溝通技巧，能夠(以文書和會話)與內部及外間持份者（包括學術／研究機構、商界、政府各決策局／部門、非政府機構等）有效溝通；

(d) 具備卓越的中英文書寫能力，英語及粵語流暢，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3等級或以上的成績，或同等成績；

(e) 在提供秘書處支援服務方面（特別是曾服務政府各決策局／部門或政府諮詢及法定組織）有豐富經驗者為佳；

(f) 具優秀組織能力，並擅長籌劃和分析；

(g) 懂得使用電腦軟件，包括Lotus Notes、MS Word、PowerPoint、Excel及網上搜尋器；以及

(h) 能獨立地及可在壓力下工作。

職責:

(a) 為有關委員會就貧窮及相關新現的課題進行資料搜集，以協助草擬會議文件及政策資料摘要；就有關扶貧政策和措施的意見和建議與政府經濟顧問辦公室和相關持份者聯繫；審視和分析研究結果和蒐集所得的數據；以及管理和更新資料庫等；

(b) 協助推行擬議的精準扶貧項目，包括與相關政府決策局／部門聯絡和協調，以按時提交有關項目的撥款申請計劃書，審閱和覆檢相關政府決策局／部門提交的撥款申請等；

(c) 與有關的政府決策局／部門緊密聯繫，協助監察扶貧項目的推行進度，並跟進項目的檢討工作；

(d) 支援就精準扶貧政策及措施進行的跨界別協作及與相關界別和持份者進行的公眾參與；

(e) 協助草擬回應立法會、公眾、新聞界及傳媒等的查詢；以及

(f) 因應需要執行其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期24個月，並預料於2023年10月上任。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。新版本的政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)已在2023年7月26日正式生效。

申請人須把填妥的申請書、詳列所有現時及先前受僱工作的職責說明的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，於截止申請日期或之前郵寄香港添馬添美道2號政府總部西翼10樓勞工及福利局人事部。

【康樂及文化事務署—傳訊主任 （新聞及公共關係組）】

月薪$ 43,340

截止日期:17/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；主修傳理、新聞、公共關係、翻譯或相關學科的學位學歷者更佳；

(b) 在取得上述學歷後在企業傳訊、公共關係、新聞、市場推廣、社交媒體或公共事務方面具有不少於五年的全職工作經驗（與文化事務相關更佳）；

(c) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科達第3級或以上成績，或具備同等學歷；

(d) 熟悉MS Word、Excel及PowerPoint等電腦軟件應用程式；以及

(e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語，以及具備良好的組織及表達能力和人際溝通技巧。

職責:

(a) 新聞及宣傳工作，例如撰寫新聞稿及社交媒體宣傳稿、統籌新聞發放及傳媒採訪、處理宣傳推廣、處理傳媒查詢及行政工作等；

(b) 推行公共關係活動；以及

(c) 執行其他由上級委派的工作。

（註：受聘人或須不定時及於星期六、日及公眾假期工作。）

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340(Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須把申請表格，連同詳細履歷表，送達香港新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部17樓新聞及公共關係組 。請在信封面上註明「申請非公務員合約傳訊主任職位」。

新版本的政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023) 已在2023年7月26日正式生效。申請人如投考在2023年7月26日或之後展開招聘的政府職位，必須以新版本的申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023) 遞交申請。

【郵政署 —司機】

月薪$21,311

截止日期:07/08/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 完成中三學業，或具同等學歷；及能閱讀及書寫簡單中文及英文；

(2) 申請人須通過體能測試，能獨立提舉及運送一個郵袋；

(3) 持有由運輸署發出的私家車(代號1)、輕型貨車(代號2)、私家小型巴士(代號4)及中型貨車(代號18)的有效駕駛執照；

(4) 具五年或以上有關駕駛車輛之全職工作經驗，當中宜包括私家小型巴士及中型貨車 (需具備有關工作經驗的證明正本)；

(5) 熟悉香港、九龍及新界各區道路；

(6) 懂得操作尾板的安全程序尤佳；及

(7) 入選者會被安排參加政府物流服務署的駕駛考試。申請者必須通過考試及取得駕駛政府車輛許可證(G.F.8)方被錄用。

職責:

(1) 駕駛各類郵政車輛(包括5.5噸至16噸輕型及中型貨車)以收發/運送郵件；

(2) 裝卸及搬運郵件，包括操作郵政車輛尾板及使用裝卸工具；

(3) 清潔郵政車輛、執行泊車職務及支援郵件派遞工作；

(4) 執行簡單文書工作及填寫有關郵政車輛使用情況報表(包括使用電子手帳輸入資料)；及

(5) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

新版本的政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)已在2023年7月26日正式生效。申請人如投考在2023年7月26日或之後展開招聘的政府職位，必須以新版本的申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)遞交申請。

申請書須a)親身把填妥的申請表格投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱或 b)以郵寄方式送達香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組 。請於信封面上清楚註明「申請司機職位」。

投遞箱開放時間：星期一至五上午七時三十分至下午六時三十分，星期六上午七時三十分至下午一時三十分(星期日及公眾假期除外)

【在職家庭及學生資助事務處—經理 】

月薪$ 62,970

截止日期:15/08/2023 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位或同等學歷；

(b) 於取得上述學歷後，有最少六年全職行政或管理資助計劃的工作經驗，其中一年須屬管理階層，有在政府部門／公營機構的相關工作經驗者佔優；

(c) 中英文俱佳，並在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「2 級」成績，或具備同等成績；

(d) 能操流利普通話或其他語言者佔優；

(e) 具備良好電腦應用知識；以及

(f) 人際關係及溝通技巧俱佳。

證明文件：申請人必須提供證明文件以證明他們獲得上述的學歷和工作經驗（包括現職工作）；倘若申請人未能提供此等證明文件，申請將不獲受理。

職責:

(a) 督導員工管理資助計劃，包括覆核和審批申請、處理津貼發放、管理已登記課程等，以及就執行及營運資助計劃與持份者協商；

(b) 就部門辦公室行政、人事及招聘、系統發展及更新、項目管理、財務管理、採購、檔案管理、宣傳及推廣、熱線及櫃台服務等提供行政支援；

(c) 執行資助計劃的支援職責，包括：檢討及草擬運作指引、處理新措施的籌備工作、就政策事宜進行研究及資料搜集、進行用戶驗收測試、管理電子服務系統、準備報告及統計資料、等；

(d) 協助處理投訴、上訴及查詢，包括進行週查、擬備回覆等；

(e) 處理由上級指派的其他工作。

聘用條款:

受聘人將按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

I. 以郵寄方式或親身遞交申請

請使用新申請表格〔通用表格第340號（7/2023修訂版）〕。新表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

申請人須把填妥的申請表格和詳列所有現時及先前受僱工作經驗（包括職位和主要職責）的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（如工作證明書、僱主信等）副本，於截止申請日期或之前送交查詢地址。請於信封面上註明申請的職位。

II. 在網上遞交申請

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)於截止申請日期或之前作網上申請。

申請人在網上遞交申請表格後，必須於2023年8月21日或之前，把其學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（包括現職工作）副本郵寄或送達至查詢地址，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。