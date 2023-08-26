政府工｜9份筍工月薪22-133K　特首辦36K請傳訊助理須符合6大條件

市道不景氣，打工仔想爭取加薪不易，要穩定收入一定非政府工莫屬。政府8月尾再次釋出大量政府工，不過今次大部分都需一定程度的工作經驗，像特首辦請傳訊經理，就需要符合６大條件喇。



【懲教署—工藝教導員(製衣) 】

月薪 $ 24,040起

截止日期: 07/09/2023 23:59:00

入職條件

+ 2

(a)完成有關成衣或紡織行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在成衣或紡織生產方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過製衣技能測驗；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事成衣或個人防護裝備生產；

(b) 物料預算、紙樣製作、剪裁、整熨及包裝、品質保證、生產機器和設備操作及保養；

(c) 協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d) 執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

註: 獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬：紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月24,040元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月41,615元)。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝教導員(製衣)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

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【懲教署—工藝導師(餐飲服務業)】

月薪＄39,315起

截止日期：07/09/2023 23:59:00

入職要求

+ 3

(a)完成有關餐飲服務或餐飲及餐廳運作（西式）的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具有相關工作經驗。有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過餐飲服務及烹調(西式)技能測驗 ;以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

(a) 督導轄下職員執行職務；

(b) 訓練、指導及監管懲教院所內的在囚人士從事相關行業的職業訓練；

(c) 協助發展培訓課程；

(d) 擬備及更新訓練教材、訓練課程、訓練習作和記錄；

(e) 協助採購、安裝、測試、管理及保養有關工場及訓練室的訓練器材、工具及物料；

(f) 執行職業安全健康守則及相關規例；以及(g) 執行其他指派職務。

註：獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月39,315元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月66,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組 。請在信封面上註明「申請工藝導師(餐飲服務業)職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【環境保護署—環境保護督察】

月薪: $22,895起

截止日期

08/09/2023 23:59:00

入職條件:

+ 6

（a）（i） 在生物、醫療實驗室科學、機械、電機、電子或土木工程、化學技術、計算機學、水污染管制、廢物監理、環境學或相關理科或工程科中，考獲本港的大學、 理工、香港專業教育學院、 科技學院 或工業學院頒發的文憑或高級證書，或同等學歷；或

（ii） 在一九七五年十二月五日或之後，成為香港工程師學會相關專業界別的仲會員；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；以及

（c） 在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績。

職責

（a） 執法 （處理有關污染的投訴及執行環保法例的職務）：

（i） 就有關污染的投訴進行調查及採取跟進行動，例如向污染者發出警告及回覆投訴人；

（ii） 收集證據及實地就技術性取樣作出決定；以及可能就各項檢控以控方證人身分出庭作供；

（iii） 根據各項法例規定，進行有關巡查；以及

（iv） 處理環境許可證及牌照的申請，及特別就建築噪音許可證申請進行技術評估。

（b）提供技術支援及管理設施 ／合約 （就策劃、推行和檢討各項環境管理計劃和改善工程項目以及環境設施的管理，提供實地監測及以辦公室和化驗所為基礎的技術支援）：

（i） 協助專業人員根據環境影響評估條例就各項指定項目進行篩選及劃定評估範圍；

（ii） 就污染情況作測量及調查／巡查，並為專業人員分析和闡述所得的結果；

（iii） 抽取及分析環境樣本；

（iv） 採購、安裝、校準、保養及操作科學／ 技術／ 環境監測設備；

（v） 處理／ 編輯資料、編寫電腦程式及提供資訊科技服務；

（vi） 為專業人員製備演示資料和報告；

（vii） 回覆公眾有關技術問題的查詢；

（viii） 執行環境教育活動的工作；

（ix） 就技術貨品和服務的提供與承辦商／政府部門聯絡；以及

（x） 監察承辦商在履行合約和環保規定方面的表現。

（c）員工管理：

（i） 監督初級員工的日常工作。

其他相關的工作要求：獲聘人員可能要–

（a）不定時工作，包括晚上及周末和周日；

（b）在辦公室以外的地方留宿；

（c）在海上工作；以及

（d）駕駛汽車及汽船。

薪酬:總薪級表第8點（月薪港幣22,895元）至總薪級表第21點（月薪港幣45,640 元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(1) 申請表格﹝G.F. 340（7/2023修訂版）﹞可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局網頁（http://www.csb.gov.hk）下載。

(2) 申請人可 (a) 以郵遞方式把填妥的申請表格，連同註（4）要求的文件及補充資料表格，寄交香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈12樓環境保護署招聘課。請在信封面註明「申請環境保護督察職位」；

或 (b) 透過公務員事務局網頁（http://www.csb.gov.hk）於截止申請日期或之前作網上申請後，把註（4）要求的文件及補充資料表格以郵遞或電郵（epi-recruitment@epd.gov.hk）方式寄交香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈12樓環境保護署招聘課，並在信封（如適用）及文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

註4: 申請人須隨申請表格夾附(a)所有學歷證書及修業成績／香港工程師學會相關專業界別的仲會員資格證明文件副本（如適用）、香港中學文憑考試／香港中學會考考試／《基本法及香港國安法》測試（如適用）成績副本，以及(b)以指定補充資料表格詳述其學術及相關經驗。該指定補充資料表格可於環境保護署網頁http://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/business_job/job_opp/vacancies.html

下載。只有備妥(a)及(b)所列文件及補充資料表格的申請，方可受理。

【行政長官辦公室—傳訊助理】

月薪 ＄36,630

截止日期:

29/08/2023 23:59:00

+ 2

入職要求

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上 成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲E級或以上成績，或具同等學 歷；

(b) 具備最少八年於本地或國際新聞機構從事圖像製作的全職工作經驗；

(c) 能操流利廣東話及基本普通話；

(d) 具備軟件操作技能，包括Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 和Final Cut Pro。具備在社交媒體操作方面的知識和經驗更佳；

(e) 有為政府機構或非政府組織製作圖像的經驗；以及

(f) 工作有條理、處事細心，能在有限的時間下完成工作；且願意長時間或不定時工作。

職責：

(a) 協助傳訊組作出資料搜集和行政工作；

(b) 進行圖像設計，包括提供設計概念，繪畫和修訂；

(c) 進行圖像技術處理，將作品發布在多媒體平台，包括但不限於手機應用程式和網站；以及

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年10月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。把填妥的申請表格送交香港添馬行政長官辦公室人事事務室。信封面請註明「申請傳訊助理職位」。

【教育局局長辦公室—行政助理(教育局局長辦公室)】

月薪$ 32,545

截止日期

29/08/2023 18:00:00

+ 1

入職要求

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 具備良好的中、英文口語及書面表達能力，符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績，或具備同等成績；

(c) 在取得相關學歷後，具備至少2年全職工作經驗，具備政府決策局／部門或專上教育機構相關工作經驗者優先；以及

(d) 具備出色的溝通能力、組織能力和人際關係，以及電腦常用軟件操作技能，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責

(a) 協助處理教育局局長辦公室收到的邀請；

(b) 向教育局局長辦公室人員提供執行和行政支援；

(c) 協助處理教育局局長辦公室行政事務；

(d) 因應需要執行其他職務；以及

(e) 工作時間或會按部門運作需要而變更。獲取錄者可能需要不定時工作，包括在晚上及週末工作。

聘用條款

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期2年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書連同修業成績副本、證書副本、就業記錄的副本及電子草稿，送達至香港添馬政府總部東翼4樓 教育局局長辦公室)。請於信封面上註明申請職位。

【牌照事務處—高級牌照事務督察】

月薪 $38,925

截止日期: 04/09/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具至少六年在執法機構／政府部門執法工作的經驗，具調查及偵緝工作經驗者優先；及

(d) 擔任執法工作的管理級職位最少兩年。

職責:

(a) 管理和監督實地巡查組，執行《雜類牌照條例》（第114章）、《賭博條例》（第148章）、《旅館業條例》（第349章）、《會社（房產安全）條例》（第376章） 、《遊戲機中心條例》（第435章）、《床位寓所條例》（第447章） 及《卡拉OK場所條例》（第573章）管轄範圍內的執法職務或規管工作，包括實地巡查，調查非法經營的投訴，管制懷疑無牌經營的場所，搜集現場證據，進行例行巡查和突擊檢查，以及撰寫報告等；

(b) 預備和處理訴訟個案，包括搜集證據、錄取證人口供、充公文件和上庭作證等；

(c) 制訂和執行行動及調查計劃，以根據該七條法例履行執法職務和規管工作；

(d) 協助高層人員監察有關該七條法例執法事宜的公眾查詢和投訴的處理情況；及

(e) 負責日常辦公室工作，包括更新執法工作管理資訊系統的記錄以及管理執法工作的統計資料。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk/) 下載。

申請書填妥後，須連同學歷、證書、正式的修業成績表及其他相關資料的副本，送交香港太古城太古灣道十四號十樓民政事務總署牌照事務處。

申請人如非使用所需表格[G.F.340(7/2023修訂版)]，或遞交資料不全，或逾期遞交，或經電郵／傳真提交申請表格，其申請將不獲考慮。

【水務署—合約助理電話中心經理】

月薪 $35,775

截止日期:

08/09/2023 23:59:00

+ 3

入職要求:

(a)(i)在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績[註1]，或具同等學歷；或

(ii)在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 具備至少五年或以上電話中心行政及系統技術支援的全職工作經驗；

(c) 熟悉電話中心管理和運作；

(d) 操流利粵語及英語，能操流利普通話更佳；

(e)良好顧客服務及溝通技巧;及(f)分析能力強及能夠獨立工作。

職責:

(a)為電話中心的電腦、通用系統、網絡及項目管理提供技術支援；

(b)評估電腦和網絡系統的性能和適當性，並監督其採購、測試、安裝和操作；(c)監督電話中心電腦和網絡系統的穩定性；

(d)協助製作電話中心的表現報告；

(e)協助研發擬議的信息管理系統及其為未來發展所需的系統遷移；以及

(f)協助電話中心經理處理中心的日常工作，包括督導客戶服務代表、執行培訓工作、及處理客戶諮詢和投訴等。

(註: 每兩週規定工作時數為99小時、須輪班工作和不定時工作，以及在天氣惡劣(如颱風及黑色暴雨)期間工作。)

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請書須連同入職要求的證明文件副本和過往及現時任職工作的詳細職責說明，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送交香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組 ，信封面須註明『申請合約助理電話中心經理』。

【大學教育資助委員會秘書處—高級行政經理】

月薪79,930元

截止日期 : 31/08/2023 23:59:00

+ 4

入職條件:

(一) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(二) 在取得學士學位後，具有至少10年全職工作經驗。如申請人具政策研究、秘書處支援、項目管理、處理公共撥款計劃及於政府及／或高等教育界別教務發展的相關工作經驗，可獲優先考慮；

(三) 具備良好中、英語的會話及書寫能力，並在綜合招聘考試兩張語文試卷［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績，或具備同等成績［參閱註］；

(四) 具備良好的電腦知識和應用技巧，包括數據分析、試算表應用、簡報製作及數據庫管理；

(五) 具備良好人際溝通技巧及表達能力；以及

(六) 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

職責:

(一) 協助大學教育資助委員會(“教資會”)秘書處展開教資會資助界別的規劃工作，包括與大學聯繫、制定指引及程序、協調顧問工作，並為相關工作小組提供行政及秘書支援等，以確保規劃工作順利進行；

(二) 協助監理指定研究院修課課程獎學金計劃的落實推行，並為計劃的檢討和監督工作提供行政支援；

(三) 協助執行有關大學問責協議及大學管治相關的行政事宜，包括與大學聯繫、對大學提交的進度報告進行分析，及準備會議文件等；

(四) 就教資會對有關加強與內地和國際聯繫等計劃提供項目管理支援，包括執行、推廣、宣傳、監察、檢討及其他相關工作；

(五) 就教資會資助界別的教務發展事宜提供行政支援，包括協助整理資料，進行數據分析和文獻研究，及草擬相關報告、建議、文件和簡報等；

(六) 督導部屬人員的工作，以及監理一般辦公室行政、預算、人力資源及公眾查詢等事宜；及

(七) 履行其他受指派的職責。

聘用條款:

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請手續:申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須把填妥的表格，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組，並請在信封面及G.F.340表格註明「應徵高級行政經理」。

【政府資訊科技總監辦公室—合約高級項目經理】

月薪：$133,090

截止日期 :08/09/2023 18:00:00

+ 5

入職要求:

(a) 持有本港大學頒授的資訊及通訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得學位後，具備至少15年全職從事資訊及通訊科技工作的經驗，其中至少10年為管理經驗；

(c) 在提供Wi-Fi服務及流動科技方面具備深厚的技術知識；

(d) 在電訊規管架構及發牌制度方面具備豐富的知識；

(e) 具備卓越的領導才能、分析和統籌能力及人際技巧；

(f) 具備與多個移動/固定網路運營商合作的豐富管理經驗；

(g) 積極進取，並能在壓力及時間緊迫的情況下獨立處理多項工作；

(h) 具備良好中英語文能力；以及

(i) 具備政府程序及運作的實際經驗者為優。

職責：

(a) 策劃和實施公私營合作安排，並在公私營合作安排下推行Wi-Fi服務；

(b) 取得政府內外各持份者的支持以推行Wi-Fi服務；

(c) 協助制訂策略及改善措施，以進一步推展公私營合作安排；

(d) 擬備有關公私營合作項目的文件、報告、簡報及相關文件；

(e) 推行其他項目，包括但不限於在鄉村處所、智慧燈柱、偏遠碼頭、公共街市／熟食中心及其他政府場地提供Wi-Fi服務；

(f) 把現有的政府Wi-Fi服務遷移至新的《提供Wi-Fi服務常備承辦協議2》(SOA-WiFi2)；

(g) 就Wi-Fi技術和流動及電訊業的發展向高級管理層提供建議；

(h) 管理和督導相關組別／團隊履行其職權範圍內的職務；以及

(i) 執行主管指派的其他職務。

聘用條款:獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期12個月。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 透過公務員事務局網站（www.csb.gov.hk）作網上申請；或

(b) 把填妥的申請表格［通用表格第340號（7/2023修訂版）］放入信封內並加以封密，然後郵寄／專人送遞至九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓12樓政府資訊科技總監辦公室聘用組，信封面註明「申請合約高級項目經理職位」。

申請表格［通用表格第340號（7/2023修訂版）］可於公務員事務局網站（www.csb.gov.hk）下載，亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取。

另外，申請人亦須把學歷和工作經驗的證明文件副本(例如推薦信)連同履歷(列明曾經擔任的職銜，並簡述各職位的主要職責和涉及管理經驗的工作)上載至香港政府一站通(GovHK)網站(https://eform.cefs.gov.hk/form/ogc013/)，或經郵寄／專人送遞交九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓12樓政府資訊科技總監辦公室聘用組(電郵地址：appts@ogcio.gov.hk) (並在密封信封面註明「申請合約高級項目經理職位」)。